Ndërron jetë senatori amerikan Lindsey Graham

Diyar Güldoğan
12 korrik 2026•Përditësim: 12 korrik 2026
Senatori amerikan Lindsey Graham ndërroi jetë të shtunën në moshën 71-vjeçare pas një “sëmundjeje të shkurtër dhe të papritur”, njoftoi zyra e tij të dielën, transmeton Anadolu.
“Në mbrëmjen e së shtunës, më 11 korrik, senatori amerikan Lindsey Graham ndërroi jetë pas një sëmundjeje të shkurtër dhe të papritur”, thuhet në deklaratën e zyrës së tij.
“Familja e senatorit Graham falënderon për lutjet në këtë kohë dhe kërkon privatësi gjatë kësaj periudhe jashtëzakonisht të vështirë”, shtohet në deklaratë.
Republikan nga Karolina e Jugut, Graham u zgjodh senator në vitin 2002 dhe u rizgjodh në vitet 2008, 2014 dhe 2020.
Graham, aleat i ngushtë i presidentit Donald Trump, kryesonte Komisionin e Buxhetit të Senatit dhe do të kandidonte për një mandat të pestë gjashtëvjeçar në zgjedhjet e nëntorit.
Graham, mbështetës i zëshëm i Izraelit, ishte zgjedhur për herë të parë në Dhomën e Përfaqësuesve në vitin 1994.
Së fundmi, Graham ishte kthyer nga një vizitë në Kiev, ku të premten ishte takuar me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy.