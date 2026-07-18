Jordania interceptoi 10 raketa iraniane

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
18 korrik 2026•Përditësim: 18 korrik 2026
Forcat e Armatosura të Jordanisë kanë njoftuar se njësitë e saj të mbrojtjes ajrore interceptuan 10 raketa iraniane të drejtuara drejt mbretërisë gjatë orëve të para të mëngjesit, transmeton Anadolu.
Interceptimet u kryen në kuadër të përpjekjeve mbrojtëse dhe operacionale për të mbrojtur sovranitetin e vendit, për të siguruar hapësirën ajrore dhe për të garantuar sigurinë e qytetarëve, thuhet në një deklaratë të një zyrtari ushtarak nga Komanda e Përgjithshme e Forcave të Armatosura të Jordanisë, të cituar nga Agjencia Jordaneze e Lajmeve.
Ushtria bëri të ditur se nuk pati viktima dhe as dëme materiale.
Po ashtu njoftoi se ekipe të Korpusit Mbretëror të Inxhinierisë u dislokuan për të mbledhur mbetjet e raketave që ranë në pjesë të ndryshme të vendit, duke siguruar zonat e prekura në përputhje me protokollet teknike dhe të sigurisë.
Dje, Irani deklaroi se kishte shënjestruar objekte ushtarake amerikane në Kuvajt, Oman, Siri, Jordani dhe Bahrein në kuadër të një vale sulmesh hakmarrëse, duke pretenduar se kishte shkaktuar dëme në baza ajrore, sisteme radarësh, depo armësh dhe avionë ushtarakë.
Kuvajti, Jordania dhe Bahreini njoftuan se interceptuan raketa dhe dronë iranianë, ndërsa Katari tha se forcat e tij të armatosura zmbrapsën disa sulme ajrore, ku një fëmijë u plagos nga copëzat që ranë gjatë operacioneve të interceptimit.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga muaji shkurt, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë kundër Iranit, ndërsa Teherani u kundërpërgjigj me sulme me raketa dhe dronë ndaj vendeve të Gjirit që strehojnë objekte ushtarake amerikane.
Irani dhe SHBA-ja nënshkruan muajin e kaluar një memorandum mirëkuptimi, të ndërmjetësuar nga Pakistani, me synimin për t’i dhënë fund luftës mes tyre dhe për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme paqeje. Megjithatë, tensionet janë përshkallëzuar sërish ditët e fundit për shkak të Ngushticës së Hormuzit, me të dyja palët që kanë shkëmbyer sulme.