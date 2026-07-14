Fushata në Spanjë kërkon embargo armësh ndaj Izraelit

Şeyma Erkul Dayanç
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Organizatat që qëndrojnë pas fushatës spanjolle "Ndaloni tregtinë e armëve me Izraelin" protestuan sot para Kongresit të deputetëve në Madrid, duke u bërë thirrje ligjvënësve që të zhbllokojnë menjëherë projektligjin që do të ndalonte tregtinë e armëve me Izraelin, transmeton Anadolu.
Protesta, e mbajtur nën sloganin "Koha po mbaron, embargo ndaj armëve tani", u organizua nga Rrjeti i Solidaritetit Kundër Pushtimit të Palestinës (RESCOP) dhe u mbështet nga partneri i vogël i koalicionit qeverisës Sumar, partia Podemos si dhe partitë opozitare baske dhe katalonjase të përfaqësuara në parlament.
Përfaqësuesit e fushatës kritikuan ligjvënësit për mosavancimin e projektligjit, duke thënë se ai ende nuk është futur në rendin e ditës së parlamentit, megjithëse është dorëzuar pothuajse dy vjet më parë. Gjatë protestës, organizatorët u dorëzuan grupeve parlamentare orë rëre për të simbolizuar urgjencën e miratimit të legjislacionit.
Reforma e propozuar e ligjit spanjoll për tregtinë e armëve u paraqit në Kongres në korrik 2024 nga grupet parlamentare Plurinational Sumar, ERC dhe Mixed. Ajo do të ndryshonte ligjin 53/2007 duke krijuar kornizë ligjore që i mundëson Spanjës të vendosë embargo ndaj armëve për shtetet "që janë nën hetim për krime lufte, krime kundër njerëzimit ose gjenocid".
"Dhuna ndaj popullit palestinez dhe përshkallëzimi i konflikteve në nivel global vetëm sa janë përkeqësuar", thanë përfaqësuesit e RESCOP-it, duke shtuar se "është më urgjente se kurrë" që ky legjislacion të miratohet.