Presiden AS Donald Trump memperingatkan China dan Rusia agar tidak memasok senjata kepada Iran, seraya menyatakan bahwa langkah tersebut akan menjadi "hal yang sangat buruk" bagi kedua negara

Trump ingatkan China dan Rusia agar tidak memasok senjata ke Iran Presiden AS Donald Trump memperingatkan China dan Rusia agar tidak memasok senjata kepada Iran, seraya menyatakan bahwa langkah tersebut akan menjadi "hal yang sangat buruk" bagi kedua negara

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa akan menjadi "hal yang sangat buruk" jika China atau Rusia memasok senjata kepada Iran.

Dia mengaku yakin kedua negara telah berkomitmen untuk tidak memberikan maupun menjual senjata kepada Teheran.

Dalam unggahan di platform Truth Social pada Jumat, Trump mengatakan Presiden China Xi Jinping telah meyakinkannya saat pertemuan mereka di Beijing bahwa China tidak akan memasok ataupun menjual senjata kepada Iran, termasuk melalui perusahaan-perusahaan China.

"Presiden Xi, dalam pertemuan kami baru-baru ini di Beijing, mengatakan kepada saya bahwa dalam keadaan apa pun China tidak akan memberikan atau menjual senjata kepada Republik Islam Iran. Pernyataan itu juga mencakup perusahaan-perusahaan China. Mengingat hubungan kami, saya memegang ucapannya. Lagi pula, saya juga telah memberikan banyak keuntungan besar kepadanya," tulis Trump.

Trump juga mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan jaminan serupa meski perang di Ukraina masih berlangsung.

"Ia memahami bahwa saya tidak menjual senjata kepada Ukraina, tetapi kepada negara-negara NATO. Mereka membayar penuh, dan bagaimana senjata itu kemudian didistribusikan, saya tidak tahu," ujar Trump.

"Karena itu, dua negara besar yang sering disebut-sebut terkait Iran, menurut saya, tidak ikut terlibat. Jika mereka melakukannya, itu akan menjadi hal yang sangat buruk bagi mereka dan jelas bukan demi kepentingan mereka sendiri," tambahnya.

Trump mengaku percaya pada Xi dan Putin

Saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, Trump kembali menegaskan bahwa dirinya mempercayai Xi dan Putin akan menepati komitmen untuk tidak memasok senjata kepada Iran.

Menanggapi pertanyaan mengenai pernyataannya yang tampak berbeda dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang sebelumnya menyebut Rusia dan China "memungkinkan" Iran memperkuat kemampuannya, Trump mengatakan ia tidak yakin kedua negara benar-benar melakukan hal tersebut.

"Saya tidak tahu apakah mereka 'memungkinkan' itu," kata Trump.

Ia kembali menyatakan Xi dan Putin telah memberi jaminan bahwa mereka tidak akan memasok senjata kepada Iran.

"Saya akan katakan bahwa Presiden Xi mengatakan dia tidak akan ikut terlibat. Presiden Putin juga mengatakan hal yang sama. Saya rasa saya mempercayai mereka," ujar Trump.

Trump menambahkan kedua pemimpin tersebut memiliki kepentingan untuk memegang komitmen itu.

"Saya rasa mereka tidak ingin membuat saya kecewa," katanya.