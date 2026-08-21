Pelajar dan mahasiswa bersaing kembangkan sistem bawah air nirawak di Turkiye

Sebanyak 41 dari total 4.108 tim pendaftar berhasil mencapai babak final kompetisi sistem bawah air nirawak yang digelar dalam rangkaian TEKNOFEST Blue Homeland di Galangan Kapal Angkatan Laut Golcuk, Turkiye

Sebanyak 41 tim bersaing di final kompetisi sistem bawah air nirawak TEKNOFEST Sebanyak 41 dari total 4.108 tim pendaftar berhasil mencapai babak final kompetisi sistem bawah air nirawak yang digelar dalam rangkaian TEKNOFEST Blue Homeland di Galangan Kapal Angkatan Laut Golcuk, Turkiye

Sebanyak 41 tim dari total 4.108 pendaftar berhasil melaju ke babak final kompetisi sistem bawah air nirawak dalam rangkaian TEKNOFEST Blue Homeland di Galangan Kapal Angkatan Laut Golcuk, wilayah Marmara, Turkiye, yang dimulai pada Kamis.

Kompetisi tersebut digelar untuk mendorong pengembangan kendaraan bawah air yang dapat dikendalikan dari jarak jauh maupun beroperasi secara otonom.

TEKNOFEST Blue Homeland, ajang utama Turkiye di bidang pertahanan angkatan laut, berlangsung selama empat hari di Galangan Kapal Angkatan Laut Golcuk, dengan Anadolu sebagai mitra komunikasi global.

Ajang tersebut menampilkan kemampuan angkatan laut dan teknologi bawah air Turkiye serta berbagai produk pertahanan, mulai dari platform angkatan laut dan sistem nirawak hingga pesawat, sistem pertahanan udara dan teknologi rudal.

Kompetisi sistem bawah air nirawak yang diselenggarakan perusahaan pertahanan Turkiye, Aselsan, terbuka bagi pelajar sekolah menengah dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Turkiye maupun luar negeri, dengan setiap tim terdiri atas tiga hingga 15 anggota.

Proses penilaian kompetisi terdiri atas empat tahap, yakni formulir kualifikasi teknis, laporan desain kritis, video uji kedap air, kemampuan manuver dan demonstrasi misi, serta babak final.

Tahun ini, sebanyak 4.108 tim mendaftar untuk mengikuti kompetisi tersebut. Sebanyak 41 tim yang berhasil melewati seluruh tahapan seleksi kemudian dinyatakan lolos ke babak final.

Kategori dasar diikuti 20 tim dengan total 196 peserta, sementara kategori lanjutan diikuti 21 tim dengan 278 peserta.

Dalam kategori dasar, juara pertama akan menerima hadiah 250.000 lira Turkiye (sekitar 5.214 dolar AS), juara kedua 200.000 lira (sekitar 4.171 dolar AS), dan juara ketiga 150.000 lira (sekitar 3.128 dolar AS).

Sementara itu, pada kategori lanjutan, juara pertama akan memperoleh hadiah 300.000 lira (sekitar 6.257 dolar AS), juara kedua 250.000 lira (sekitar 5.214 dolar AS), dan juara ketiga 200.000 lira (sekitar 4.171 dolar AS).