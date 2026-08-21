Politikus Palestina itu menilai perkembangan di Qusra merupakan bentuk pembersihan etnis yang serupa dengan peristiwa 1948, ketika sekitar 800.000 warga Palestina terusir dari tanah mereka

Politikus Palestina ungkap Israel lakukan pembersihan etnis serupa Nakba 1948 Politikus Palestina itu menilai perkembangan di Qusra merupakan bentuk pembersihan etnis yang serupa dengan peristiwa 1948, ketika sekitar 800.000 warga Palestina terusir dari tanah mereka

Warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki menghadapi fase yang disebut sebagai "paling berbahaya" sejak 1948 dan ancaman "Nakba baru" di tengah upaya Israel mencaplok wilayah tersebut, kata Sekretaris Jenderal Gerakan Inisiatif Nasional Palestina Mustafa Barghouti.

Dalam wawancara dengan Anadolu pada Kamis, Barghouti mengatakan Perjanjian Oslo yang ditandatangani antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel telah "mati."

Ia menilai Israel menggunakan para pemukim sebagai "ujung tombak" untuk menjalankan rencana yang bertujuan mencaplok Tepi Barat dan mendorong warga Palestina meninggalkan tanah mereka.

Warga Palestina menggunakan istilah Nakba, yang berarti malapetaka dalam bahasa Arab, untuk merujuk pada pengusiran sekitar 800.000 warga Palestina pada 1948 ketika Israel didirikan di tanah Palestina.

Qusra dalam pengepungan

Barghouti menggambarkan pengepungan rumah-rumah warga Palestina dan serangan pemukim di Kota Qusra, sebelah selatan Nablus, sebagai bentuk "pembagian peran yang saling melengkapi" antara tentara Israel dan para pemukim.

Ia mengatakan pengalihan kewenangan keamanan di permukiman dari militer kepada kepolisian Israel merupakan langkah menuju "penyerahan Tepi Barat kepada para pemukim."

Qusra mengalami peningkatan ketegangan, dengan pasukan dan pemukim Israel terus mengepung tiga rumah warga Palestina di kawasan Jabal Ras al-Ain selama 11 hari berturut-turut.

Pada Kamis pekan lalu, tentara Israel melakukan operasi di kota tersebut dengan mengambil alih 16 rumah warga Palestina dan mengubahnya menjadi posisi militer serta memaksa sejumlah penghuninya meninggalkan rumah mereka.

Barghouti menggambarkan apa yang terjadi di Qusra sebagai "salah satu hal paling berbahaya yang dihadapi Palestina sejak 1948."

Pembersihan etnis

Barghouti mengatakan perkembangan tersebut merupakan bentuk pembersihan etnis yang serupa dengan apa yang terjadi pada 1948.

Menurut dia, mekanisme yang sama seperti yang digunakan kelompok bersenjata Zionis pada saat itu, termasuk Irgun dan Stern Gang, kini digunakan oleh kelompok yang ia sebut sebagai geng teroris.

"Situasinya sangat berbahaya dan tindakan harus diambil dengan segala cara yang memungkinkan," katanya.

Israel "tidak akan mencapai tingkat impunitas seperti ini tanpa kebisuan pihak-pihak di sekitarnya dan kegagalan mengambil langkah-langkah regional," tambahnya.

Barghouti menegaskan kekerasan tersebut tidak hanya terjadi di Qusra dan mencerminkan koordinasi yang semakin erat antara tentara Israel dan para pemukim.

Ia juga menanggapi pengumuman Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengenai pengalihan kewenangan keamanan di permukiman dari militer kepada kepolisian Israel.

Menurut Barghouti, langkah tersebut secara efektif berarti "menempatkan Tepi Barat di tangan (Itamar) Ben-Gvir," merujuk pada Menteri Keamanan Nasional Israel.

Ia juga mengkritik sikap Amerika Serikat dengan mengatakan, "Amerika Serikat, yang mengklaim berkomitmen terhadap perdamaian dan telah membentuk Board of Peace, belum mengeluarkan kecaman yang nyata terhadap Israel."

Menanggapi laporan bahwa seorang warga negara AS mendapat jaminan akses ke rumahnya di Qusra, Barghouti mengatakan persoalan tersebut lebih luas daripada sekadar melindungi seorang warga negara AS dan menyangkut hak seluruh warga Palestina untuk mendapatkan perlindungan.

"Tidak ada perbedaan antara warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan Amerika, Spanyol atau Palestina. Mereka semua adalah warga Palestina dan semuanya harus diperlakukan dengan hormat," katanya.

Solusi dua negara

Barghouti mengkritik negara-negara Barat yang terus berbicara mengenai solusi dua negara tanpa mengambil tindakan terhadap Israel.

"Semua negara di dunia, khususnya negara-negara Barat, yang terus berbicara tentang solusi dua negara tetapi tidak mengambil tindakan hukuman terhadap Israel ketika negara itu menghancurkan gagasan negara Palestina yang merdeka dan solusi dua negara, dalam praktiknya bersikap munafik," katanya.

Ia menegaskan keteguhan rakyat Palestina membutuhkan dukungan dan harus disertai dengan "penerapan langkah-langkah hukuman terhadap pemerintahan yang melanggar seluruh hukum internasional."

Seruan untuk strategi bersama

Mengenai kondisi internal Palestina, Barghouti menyerukan kepada kepemimpinan resmi Palestina dan faksi-faksi politik untuk bergerak menuju persatuan nasional, dengan mengatakan situasi saat ini membutuhkan evaluasi ulang terhadap arah politik Palestina.

"Sudah menjadi kewajiban kepemimpinan resmi untuk bergerak menuju persatuan nasional dan meninggalkan Perjanjian Oslo," katanya.

"Oslo telah mati, dan terus berbicara tentang kepatuhan terhadapnya berarti berpegang pada sebuah ilusi," tambahnya.

Ia menyerukan seluruh pihak untuk berupaya menerapkan kesepahaman yang telah dicapai dan membentuk "kepemimpinan nasional terpadu berdasarkan strategi nasional bersama" yang mampu memimpin perjuangan Palestina dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai "fase paling berbahaya."