Turkiye perkuat kemampuan angkatan laut melalui teknologi dalam negeri

Menteri Pertahanan Nasional Yasar Guler mengatakan Turkiye berupaya membawa kemampuan angkatan bersenjatanya, termasuk angkatan laut, ke tingkat yang lebih tinggi melalui pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri

Menhan Turkiye tegaskan perlindungan hak dan kepentingan di Blue Homeland Menteri Pertahanan Nasional Yasar Guler mengatakan Turkiye berupaya membawa kemampuan angkatan bersenjatanya, termasuk angkatan laut, ke tingkat yang lebih tinggi melalui pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri

Turkiye berupaya semakin memperkuat kemampuan angkatan lautnya dengan mengembangkan teknologi dan sistem pertahanan dalam negeri, kata Menteri Pertahanan Nasional Yasar Guler, sambil menegaskan Angkatan Laut Turkiye tetap menjadi kekuatan efektif dan memiliki daya tangkal dalam melindungi hak serta kepentingan maritim negara tersebut.

Berbicara dalam pembukaan TEKNOFEST Blue Homeland di Komando Galangan Kapal Angkatan Laut Golcuk, Turkiye barat laut, pada Kamis, Guler mengatakan negaranya terus berupaya mengembangkan warisan maritim yang telah mengakar kuat.

"Hari ini, angkatan laut kita yang heroik terus menjalankan tugas sebagai kekuatan yang efektif, memiliki daya tangkal dan disegani dalam melindungi hak dan kepentingan kita di Blue Homeland, dengan personel berkualitas, struktur kekuatan modern, kapal dan kapal selam produksi dalam negeri, sistem nirawak serta kemampuan teknologi yang terus berkembang," katanya.

"Tujuan Kementerian Pertahanan Nasional adalah membawa kemampuan angkatan bersenjata kita yang heroik, termasuk angkatan laut, ke tingkat yang lebih tinggi," tambah Guler.

Ia mengatakan Turkiye harus cepat beradaptasi dengan teknologi baru dan melanjutkan kemajuan yang telah dicapai industri pertahanan dalam negeri melalui penggunaan sumber daya secara efektif, identifikasi kebutuhan secara tepat serta dukungan terhadap potensi generasi muda.

Guler menyoroti peran TEKNOFEST dalam mempertemukan generasi muda dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong budaya inovasi serta mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam Inisiatif Teknologi Nasional Turkiye.

Ia mengatakan sebanyak 1,6 juta orang mendaftar untuk mengikuti kompetisi TEKNOFEST tahun ini.

Menurut Guler, TEKNOFEST Blue Homeland akan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk melihat dari dekat sejumlah platform unggulan Angkatan Laut Turkiye, mulai dari kapal serbu amfibi TCG Anadolu hingga kapal selam.

Ia menambahkan setiap gagasan dan proyek yang dipresentasikan dalam kompetisi sistem bawah air nirawak, roket bawah air dan kapal permukaan nirawak akan menjadi langkah baru menuju pengembangan teknologi maritim masa depan.

"Proyek yang kalian kembangkan hari ini, perangkat lunak yang kalian rancang atau gagasan inovatif yang kalian kemukakan dapat menjadi salah satu kemampuan strategis masa depan," katanya kepada para peserta.

Guler mengatakan kementeriannya sangat mendukung proyek-proyek yang dikembangkan generasi muda dan berupaya menciptakan ekosistem yang mampu mengubah gagasan mereka menjadi teknologi yang memberikan kontribusi bagi Turkiye.

"Kekuatan Turkiye yang sesungguhnya dalam teknologi akan semakin berkembang melalui rasa ingin tahu, tekad, keberanian dan kemauan kalian untuk berpikir besar," katanya.

Acara tersebut, dengan Anadolu sebagai mitra komunikasi global, diselenggarakan bersama oleh Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye dan Turkish Technology Team Foundation.