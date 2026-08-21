Serangan terbaru berlangsung di tengah ketegangan Israel-Lebanon yang kembali meningkat sejak 2 Maret dan secara efektif mengakhiri gencatan senjata yang telah berlaku sejak November 2024

Israel gempur sejumlah wilayah Lebanon selatan sepanjang malam Serangan terbaru berlangsung di tengah ketegangan Israel-Lebanon yang kembali meningkat sejak 2 Maret dan secara efektif mengakhiri gencatan senjata yang telah berlaku sejak November 2024

Pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara sepanjang malam di sejumlah wilayah Lebanon selatan, termasuk Mansouri dan Nabatieh, sementara pasukan Israel juga melakukan peledakan di Hadatha dan al-Tiri, menurut media pemerintah Lebanon pada Jumat.

Kantor berita resmi Lebanon, National News Agency (NNA), melaporkan pesawat tempur Israel menyerang Kota Mansouri setelah pukul 02.00 waktu setempat.

Serangkaian ledakan kuat juga dilaporkan terjadi di wilayah tersebut, dengan suara ledakan terdengar hingga sejumlah desa dan kota di Lebanon selatan.

Menurut NNA, pasukan Israel juga melakukan peledakan di Kota Hadatha dan al-Tiri di Distrik Bint Jbeil.

Pesawat tempur Israel juga melakukan simulasi serangan udara di atas Kota Tyre serta desa dan kota di sekitarnya sepanjang malam.

Secara terpisah, serangkaian serangan udara Israel menyasar Bukit Ali al-Taher di pinggiran Nabatieh al-Fawqa serta kawasan sekitar Bukit Dabsha dan Dawhat Kfar Remman.

NNA mengatakan serangan tersebut juga disertai tembakan artileri Israel yang menyasar Bukit Ali al-Taher.

Serangan terbaru itu terjadi di tengah ketegangan yang terus berlanjut antara Israel dan Lebanon setelah pecahnya babak baru pertempuran pada 2 Maret.

Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon pada 2 Maret dengan mengatakan serangan tersebut menyasar target-target Hizbullah, sementara Hizbullah membalas dengan melancarkan serangan terhadap Israel.

Eskalasi tersebut secara efektif mengakhiri gencatan senjata yang telah berlaku sejak November 2024 dan memicu kembali operasi militer Israel di berbagai wilayah Lebanon.

Sejak saat itu, upaya diplomatik yang dipimpin Amerika Serikat (AS) berupaya mencapai pengaturan keamanan baru antara Israel dan Lebanon, termasuk pembahasan mengenai penarikan pasukan Israel, keamanan di sepanjang perbatasan serta wilayah-wilayah yang akan membatasi keberadaan bersenjata Hizbullah.

Lebanon menuntut penghentian serangan Israel dan penarikan pasukan Israel dari wilayahnya.

Sementara itu, Israel mengaitkan penarikan pasukan lebih lanjut dan pengaturan keamanan dengan langkah-langkah untuk mencegah Hizbullah mempertahankan keberadaan militernya di dekat perbatasan.