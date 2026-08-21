Tentara Israel menembak mati seorang warga Palestina di dekat Jenin, Tepi Barat yang diduduki, sementara media Israel mengklaim korban berusaha menikam pasukan dalam sebuah operasi militer

Tentara Israel tembak mati warga Palestina dalam penggerebekan dekat Jenin Tentara Israel menembak mati seorang warga Palestina di dekat Jenin, Tepi Barat yang diduduki, sementara media Israel mengklaim korban berusaha menikam pasukan dalam sebuah operasi militer

Tentara Israel menembak mati seorang warga Palestina di dekat Jenin, Tepi Barat yang diduduki, pada Jumat dini hari dalam sebuah operasi militer, sementara seorang remaja berusia 14 tahun terluka akibat tembakan dalam penggerebekan terpisah di wilayah tersebut.

Channel 12 Israel mengklaim warga Palestina itu berusaha menikam tentara Israel saat operasi militer berlangsung sebelum pasukan melepaskan tembakan dan menewaskannya.

Sebelumnya, pasukan Israel melakukan penggerebekan dan penggeledahan di sejumlah wilayah di Jenin.

Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan timnya memberikan pertolongan kepada seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun yang terkena peluru tajam di bagian dada dan punggung dalam penggerebekan Israel di dekat Arab American University.

Remaja tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit, tambah organisasi itu.

Tepi Barat yang diduduki terus mengalami peningkatan serangan pemukim Israel dan operasi militer Israel sejak dimulainya genosida Israel di Gaza pada 8 Oktober 2023, bersamaan dengan perluasan pos-pos permukiman, pembangunan jalan dan peningkatan pembatasan terhadap pergerakan warga Palestina.