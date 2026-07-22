Pemerintahan Donald Trump tengah mengkaji pelarangan impor dan penjualan sejumlah drone kelas militer buatan asing untuk penggunaan komersial, sembari memperpanjang pengecualian bagi produk yang dinilai aman bagi keamanan nasional

Pemerintahan Trump perketat pengawasan terhadap drone buatan luar negeri Pemerintahan Donald Trump tengah mengkaji pelarangan impor dan penjualan sejumlah drone kelas militer buatan asing untuk penggunaan komersial, sembari memperpanjang pengecualian bagi produk yang dinilai aman bagi keamanan nasional

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mempertimbangkan larangan yang lebih luas terhadap impor dan penjualan sejumlah drone kelas militer buatan asing untuk penggunaan komersial.

Di saat yang sama, Komisi Komunikasi Federal (FCC) memperpanjang pengecualian bagi sejumlah drone dan komponen asing tertentu yang dinilai tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional.

Dalam lembar fakta yang dirilis Selasa, FCC menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat rantai pasok drone Amerika Serikat menyusul kekhawatiran terkait keamanan nasional atas sistem pesawat tanpa awak (UAS) buatan luar negeri.

FCC memperpanjang hingga 1 Januari 2028 pengecualian bagi drone dan komponen penting yang masuk dalam Blue UAS List milik Departemen Pertahanan, serta produk yang dirakit di Amerika Serikat dan memenuhi ketentuan Buy America dengan sedikitnya 65 persen nilai komponennya diproduksi di dalam negeri.

Komisi itu juga menghapus batas waktu pengecualian bagi drone dan komponen buatan asing yang telah memperoleh persetujuan bersyarat dari Pentagon setelah berkomitmen memindahkan proses produksinya ke Amerika Serikat.

FCC buka peluang larangan baru

FCC menyatakan perubahan tersebut memberikan kepastian yang lebih besar bagi produsen yang produknya telah dinyatakan tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional.

Namun, pada saat yang sama, FCC menerbitkan pemberitahuan publik untuk meminta masukan mengenai kemungkinan pelarangan impor, pemasaran, atau penjualan drone kelas militer buatan asing beserta komponen terkait yang masih tercantum dalam Covered List milik FCC untuk penggunaan di luar pemerintah federal.

Drone dan komponen penting buatan asing dimasukkan ke dalam Covered List pada Desember lalu setelah pemerintah eksekutif Amerika Serikat menyimpulkan produk-produk tersebut menimbulkan risiko keamanan nasional yang tidak dapat diterima.

Keputusan itu secara efektif menghentikan pemberian otorisasi baru terhadap peralatan tersebut.

Investasi domestik meningkat

Menurut FCC, pembatasan tersebut telah mendorong pertumbuhan industri drone dalam negeri. Sejak tahun lalu, lebih dari USD4 miliar investasi mengalir ke sektor manufaktur drone dan produksi terkait di Amerika Serikat.

Investasi tersebut mendukung pembangunan pabrik-pabrik baru serta menciptakan ribuan lapangan kerja di industri drone domestik.