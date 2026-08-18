Para pengungsi menghadapi kekurangan parah makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Kondisi tersebut mengancam keselamatan mereka, terutama anak-anak, perempuan, dan lansia.

Lebih dari 5.000 orang mengungsi ke Damazin akibat serangan RSF di Sudan Para pengungsi menghadapi kekurangan parah makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Kondisi tersebut mengancam keselamatan mereka, terutama anak-anak, perempuan, dan lansia.

Lebih dari 5.000 orang yang mengungsi akibat serangan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) tiba di Damazin, ibu kota Negara Bagian Blue Nile, Sudan tenggara, di tengah kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan, kata kelompok medis setempat pada Selasa (18/8).

Dalam pernyataannya, Sudan Doctors Network mengatakan pihaknya “sangat prihatin” atas kedatangan lebih dari 5.000 warga yang baru-baru ini mengungsi dari wilayah Geissan, Blue Nile, menyusul serangan RSF.

Para pengungsi menghadapi kekurangan parah makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Kondisi tersebut mengancam keselamatan mereka, terutama anak-anak, perempuan, dan lansia.

Kelompok tersebut juga memperingatkan bahwa hujan deras di Negara Bagian Blue Nile dapat memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah kritis serta meningkatkan risiko kesehatan dan lingkungan akibat keterbatasan sumber daya.

Sudan Doctors Network mendesak PBB dan lembaga-lembaga kemanusiaan segera menyediakan makanan, air minum, pasokan medis, serta tenda bagi para pengungsi. Mereka juga menekankan pentingnya memastikan bantuan kemanusiaan segera menjangkau warga yang paling terdampak.

Pada Senin (17/8), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menyatakan sebanyak 5.355 orang atau lebih dari 1.000 keluarga mengungsi dari Geissan pada 12-15 Agustus akibat memburuknya kondisi keamanan.

Pada hari yang sama, otoritas setempat di Geissan mengatakan militer Sudan berhasil memukul mundur serangan RSF dan kelompok sekutunya, Sudan People’s Liberation Movement-North (SPLM-N). Geissan berada di dekat perbatasan Ethiopia.

Militer Sudan menguasai sebagian besar wilayah Negara Bagian Blue Nile, sementara SPLM-N telah berperang melawan pemerintah yang berbasis di Khartoum sejak 2011 dan mengklaim memperjuangkan otonomi bagi wilayah South Kordofan dan Blue Nile.

RSF dan militer Sudan terlibat konflik sejak 2023 akibat perselisihan mengenai rencana integrasi pasukan paramiliter tersebut ke dalam struktur militer negara.

Konflik yang terus berlangsung telah memicu kelaparan dan menjadi salah satu krisis kemanusiaan serta ekonomi terburuk di dunia. Sejak perang dimulai, puluhan ribu orang tewas dan sekitar 13 juta lainnya terpaksa mengungsi, menurut sejumlah perkiraan.