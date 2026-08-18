“Uni Eropa mengharapkan Israel mematuhi seluruh kewajibannya berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional,” kata Hipper dalam konferensi pers Komisi Eropa di Brussels.

Uni Eropa desak Israel patuhi hukum internasional usai pernyataan Ben-Gvir “Uni Eropa mengharapkan Israel mematuhi seluruh kewajibannya berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional,” kata Hipper dalam konferensi pers Komisi Eropa di Brussels.

Komisi Eropa pada Selasa (18/8) mendesak Israel untuk mematuhi hukum internasional menyusul pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel dari kelompok sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, yang menyerukan pembunuhan puluhan warga Palestina di Gaza setiap malam.

Juru bicara Komisi Eropa Anitta Hipper mengatakan Israel harus memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional.

“Uni Eropa mengharapkan Israel mematuhi seluruh kewajibannya berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional,” kata Hipper dalam konferensi pers Komisi Eropa di Brussels.

Ia menegaskan perlindungan terhadap warga sipil harus dipastikan setiap saat.

“Saya juga ingin mengingatkan bahwa saat ini ada proposal di Dewan Uni Eropa untuk memasukkan Ben-Gvir ke dalam daftar sanksi berdasarkan rezim sanksi global Uni Eropa terkait hak asasi manusia,” tambah Hipper.

Sebelumnya, Ben-Gvir menyerukan peningkatan serangan udara di Jalur Gaza dan meminta Israel membunuh “30 hingga 40” warga Palestina setiap hari.

Ia juga kembali menyerukan pemukiman warga Israel di wilayah Gaza dengan mengorbankan penduduk asli Palestina.