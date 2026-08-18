Kondisi El Nino terus menguat dengan cepat dan diperkirakan mencapai puncaknya pada akhir musim gugur hingga awal musim dingin

El Nino berpeluang besar capai intensitas tertinggi dalam sejarah Kondisi El Nino terus menguat dengan cepat dan diperkirakan mencapai puncaknya pada akhir musim gugur hingga awal musim dingin

Fenomena El Nino diperkirakan akan mencapai intensitas yang lebih kuat dari perkiraan sebelumnya pada akhir musim gugur dan awal musim dingin, bahkan berpeluang mencatat rekor sebagai yang terkuat sejak pencatatan dimulai pada 1950, menurut perkiraan terbaru Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat (NOAA).

Menurut laporan CNN yang mengutip perkiraan terbaru NOAA, kondisi El Nino terus mengalami penguatan dengan cepat.

Berdasarkan perkiraan tersebut, El Nino diprediksi mencapai puncaknya pada akhir musim gugur dan awal musim dingin dengan intensitas yang lebih kuat dari perkiraan sebelumnya, sehingga mengindikasikan fenomena tersebut tengah menuju tingkat kekuatan yang berpotensi "memecahkan rekor".

Menurut NOAA, peluang El Nino menjadi yang terkuat dalam catatan sejak 1950 mencapai sekitar 70 persen. Intensitasnya juga diperkirakan melampaui fenomena "Super El Nino" yang terjadi pada 1982-1983.

Para ahli memperingatkan bahwa dampak pemanasan global yang berpadu dengan El Nino dapat meningkatkan intensitas gelombang panas dan bencana alam.

Akibat kuatnya fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi, tahun 2027 dinilai hampir pasti akan memecahkan rekor sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat. Tahun 2026 juga dipandang berpeluang memecahkan rekor yang sama.

El Nino dan La Nina

Fenomena cuaca El Nino di Samudra Pasifik menyebabkan peningkatan suhu, terutama di wilayah yang berbatasan dengan lautan tersebut serta secara lebih luas di berbagai belahan dunia.

Sebaliknya, La Nina dikaitkan dengan kondisi cuaca yang lebih dingin bagi dunia.

Sementara itu, pada masa peralihan antara El Nino dan La Nina berlaku kondisi netral atau pola cuaca alami.