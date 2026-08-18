Trump mengunggah gambar peta Selat Hormuz melalui akun media sosialnya. Pada peta tersebut, kawasan itu diberi label “New US Territory” atau “Wilayah Baru AS”,

Trump unggah peta Selat Hormuz sebagai “wilayah baru AS” Trump mengunggah gambar peta Selat Hormuz melalui akun media sosialnya. Pada peta tersebut, kawasan itu diberi label “New US Territory” atau “Wilayah Baru AS”,

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (18/8) mengunggah gambar yang menggambarkan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat, beberapa hari setelah mengatakan dirinya akan mendeklarasikan jalur perairan strategis tersebut sebagai wilayah AS.

Trump mengunggah gambar peta Selat Hormuz melalui akun media sosialnya. Pada peta tersebut, kawasan itu diberi label “New US Territory” atau “Wilayah Baru AS”, yang menggemakan pernyataannya sebelumnya mengenai rencana menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat.

Dalam sebuah acara pada 14 Agustus, Trump mengklaim Angkatan Laut AS tengah memberlakukan blokade penuh terhadap Selat Hormuz.

“Setelah kami selesai mengalahkan Iran, yang sedang dikalahkan dengan sangat buruk, segera saya akan mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat,” kata Trump.

Dalam unggahan media sosial lainnya, Trump juga mengatakan AS memiliki “kendali penuh” atas Selat Hormuz dan meyakini Washington dapat mempertahankan kendali tersebut.

Sementara itu, pejabat Iran berulang kali mengatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali kecuali AS menghentikan intervensi dan blokade lautnya serta memenuhi ketentuan kesepakatan yang ditandatangani Teheran dan Washington pada 17 Juni.