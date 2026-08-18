Sumber-sumber lokal mengatakan serangan tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 waktu setempat atau 00.00 GMT.

Israel lancarkan empat serangan udara ke bandara militer di Idlib, Suriah Sumber-sumber lokal mengatakan serangan tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 waktu setempat atau 00.00 GMT.

Pesawat tempur Israel melancarkan empat serangan udara terhadap Bandara Militer Abu al-Duhur yang telah ditinggalkan di wilayah pedesaan timur Provinsi Idlib, Suriah utara.

Sumber-sumber lokal mengatakan serangan tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 waktu setempat atau 00.00 GMT.

Belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka akibat serangan tersebut. Hingga kini, otoritas Suriah juga belum mengeluarkan pernyataan terkait serangan itu.

Pasca jatuhnya rezim Bashar al-Assad, Israel memperluas serangan militernya di berbagai wilayah Suriah. Serangan tersebut menyasar depot senjata dan rudal serta sejumlah lokasi militer strategis.