Trump menambahkan bahwa blokade laut AS masih diberlakukan sepenuhnya, sementara aktivitas pelayaran di Selat Hormuz tetap berjalan.

Trump: tidak ada perundingan dengan Iran, Selat Hormuz tetap terbuka Trump menambahkan bahwa blokade laut AS masih diberlakukan sepenuhnya, sementara aktivitas pelayaran di Selat Hormuz tetap berjalan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (18/8) mengatakan tidak ada pembicaraan maupun perundingan yang sedang berlangsung atau dijadwalkan dengan Iran. Ia juga mengatakan Selat Hormuz tetap terbuka meski blokade laut yang diberlakukan Amerika Serikat masih berlangsung.

“Tidak ada pembicaraan atau percakapan yang sedang berlangsung, atau dijadwalkan, dengan Republik Islam Iran,” tulis Trump melalui platform Truth Social miliknya.

Trump menambahkan bahwa blokade laut AS masih diberlakukan sepenuhnya, sementara aktivitas pelayaran di Selat Hormuz tetap berjalan.

“Blokade Angkatan Laut tetap berlaku penuh. Selat Hormuz terbuka dan beroperasi. Semua ranjau laut telah disingkirkan atau diledakkan,” katanya.