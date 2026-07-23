Menlu AS dan Rusia bertemu di sela-sela pertemuan ASEAN

Menlu AS Marco Rubio dan Menlu Rusia Sergey Lavrov menggelar pertemuan di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, Filipina, dengan didampingi sejumlah pejabat senior dari masing-masing negara

Menlu AS-Rusia bertemu di sela forum menteri luar negeri ASEAN Menlu AS Marco Rubio dan Menlu Rusia Sergey Lavrov menggelar pertemuan di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, Filipina, dengan didampingi sejumlah pejabat senior dari masing-masing negara

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, Filipina, pada Kamis.

Sebelum pembicaraan dimulai, Rubio dan Lavrov tampil di hadapan media. Rubio didampingi Duta Besar AS untuk India sekaligus Utusan Khusus untuk Asia Selatan dan Asia Tengah Sergio Gor, Penasihat Departemen Luar Negeri Dan Holler, serta Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik Allison Hooker.

Sementara itu, Lavrov didampingi Duta Besar Rusia untuk ASEAN Evgeny Zagaynov, Wakil Menteri Luar Negeri Andrey Rudenko, dan Direktur Departemen Perencanaan Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Rusia Alexey Drobinin.

Sejumlah wartawan terdengar menanyakan kepada Rubio apakah ia akan mengangkat tuduhan bahwa Rusia membantu Iran menargetkan pasukan AS di Timur Tengah. Lavrov juga ditanya mengenai kapan Moskow akan menghentikan serangan terhadap Ukraina.

Namun, kedua pejabat itu tidak memberikan tanggapan sebelum seorang staf mengarahkan para wartawan keluar dari ruangan.