Rancangan anggaran tersebut disahkan dengan selisih tipis 216 berbanding 214 dan kini akan dibahas di Senat

DPR AS setujui anggaran 95 miliar dolar AS untuk perang Iran Rancangan anggaran tersebut disahkan dengan selisih tipis 216 berbanding 214 dan kini akan dibahas di Senat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik pada Rabu menyetujui rancangan anggaran senilai 95 miliar dolar AS untuk mendanai perang melawan Iran, memberikan bantuan kepada petani, serta memajukan sebagian agenda legislasi pemilu Presiden Donald Trump.

Rancangan anggaran tersebut disahkan dengan hasil pemungutan suara 216 berbanding 214. Seluruh anggota Partai Demokrat, anggota Partai Republik Thomas Massie dan Warren Davidson, serta anggota independen Kevin Kiley yang berkoalisi dengan Partai Republik memberikan suara menolak.

Rancangan anggaran itu selanjutnya akan dibahas di Senat, namun peluang untuk memperoleh persetujuan dinilai masih belum pasti.

Sejumlah senator dari Partai Republik mempertanyakan perlunya tambahan anggaran untuk perang Iran serta dimasukkannya ketentuan terkait pemilu dalam mekanisme rekonsiliasi anggaran.

Pemerintahan Trump mengajukan permintaan tambahan anggaran tersebut bulan lalu ketika perang melawan Iran memasuki bulan kelima. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pekan ini memperkirakan perang tersebut telah menelan biaya sekitar 37,5 miliar dolar AS bagi Amerika Serikat.