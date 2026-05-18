Israel disebut terima pengiriman senjata sesar via pangkalan AS di Jerman

Pengiriman besar senjata dan amunisi dilaporkan telah dipindahkan ke Israel dalam 24 jam terakhir melalui pangkalan militer Amerika Serikat di Jerman menggunakan puluhan pesawat kargo.

Channel 13 Israel melaporkan pada Senin bahwa puluhan pesawat kargo yang datang dari Israel ke pangkalan AS di Jerman kembali diberangkatkan setelah dimuat ulang dengan amunisi untuk kemudian dikirim kembali ke Israel dalam waktu singkat.

Laporan tersebut juga menyebut militer Israel berada dalam status siaga tinggi terkait kemungkinan dimulainya kembali serangan terhadap Iran, dengan jadwal tertentu yang disebut telah ditetapkan untuk menyelesaikan persiapan militer.

Selain itu, terdapat dugaan di dalam pemerintahan Israel bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat segera memberikan lampu hijau untuk serangan baru terhadap Iran.

Sebelumnya pada 30 April, Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan dua kapal kargo dan beberapa pesawat yang membawa 6.500 ton amunisi serta kendaraan lapis baja ringan dari AS telah tiba di Israel.

Sejumlah laporan media pekan ini juga menyebut Amerika Serikat dan Israel tengah melakukan persiapan intensif untuk kemungkinan serangan terhadap Iran.