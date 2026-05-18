Alessandro Mantovani menyebut media dan pemerintah Eropa gagal memberi perhatian serius terhadap krisis kemanusiaan di Gaza

Jurnalis Italia dalam Global Sumud Flotilla tekankan pentingnya dukungan Eropa untuk Gaza Alessandro Mantovani menyebut media dan pemerintah Eropa gagal memberi perhatian serius terhadap krisis kemanusiaan di Gaza

Jurnalis Italia Alessandro Mantovani mengatakan dirinya bergabung dalam armada Global Sumud Flotilla menuju Gaza karena percaya masyarakat Eropa harus mendukung upaya mengakhiri blokade terhadap wilayah Palestina tersebut.

Berbicara kepada Anadolu di atas kapal Kasr-i Sadabad yang berangkat dari Turkiye sebagai bagian dari flotilla, koresponden media Italia Il Fatto Quotidiano itu mengatakan dirinya menjadi satu dari tiga warga Uni Eropa di kapal yang mencoba mencapai Gaza.

“Alasan saya bergabung dengan flotilla ini, sebagai pekerja media dari Eropa, adalah karena saya percaya kami harus mendukung misi ini yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza,” kata Mantovani.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut sebelum serangan Israel terhadap armada kemanusiaan yang membawa aktivis dari 39 negara di perairan internasional Laut Mediterania.

Armada yang terdiri dari 54 kapal itu berlayar dari distrik Marmaris di pesisir Mediterania Türkiye pada Kamis lalu dalam upaya terbaru menembus blokade Israel terhadap Gaza yang telah berlangsung sejak 2007.

Mantovani menilai isu Gaza kini hampir tidak lagi dibahas media Italia. Ia juga mengingat kembali intervensi angkatan laut Israel terhadap kapal-kapal flotilla di perairan internasional dekat Pulau Kreta, Yunani, pada akhir April lalu.

“Saya berada di sini karena saya pikir sebagai jurnalis, kami harus mendukung misi ini untuk mencoba menghentikan blokade Gaza dan juga menghancurkan tembok keheningan yang kami lihat di Eropa terkait Gaza,” ujarnya.

Menurut dia, respons pemerintah Eropa, termasuk pemerintah Italia, sangat lemah dan justru mendorong Israel melakukan eskalasi lebih lanjut.

Mantovani menggambarkan suasana perjalanan menuju Gaza seperti “demonstrasi publik di tengah laut.”

“Moral para peserta sangat baik. Kami kehilangan banyak waktu karena berbagai masalah teknis. Tetapi saya pikir gerakan ini tetap kuat,” katanya.

Ia menambahkan peserta yang berlayar dari Barcelona dan Sisilia terlihat lebih kelelahan karena menempuh perjalanan lebih panjang dibanding rombongan yang berangkat dari Turkiye.

Setelah serangan Israel, Global Sumud Flotilla menuntut “jalur aman” bagi misi kemanusiaannya menuju Gaza dan menuduh Israel melakukan “aksi pembajakan ilegal.”

Dalam pernyataannya, pihak flotilla mengatakan pasukan Israel menyerang kapal pertama mereka “di siang bolong” di perairan internasional ketika kapal-kapal militer Israel mencegat armada tersebut.

“Kami menuntut jalur aman untuk misi kemanusiaan kami yang sah dan tanpa kekerasan,” demikian pernyataan mereka.