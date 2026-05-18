Fenomena El Nino diprediksi ganggu pasar komoditas global mulai Juli

Fenomena cuaca El Nino yang diperkirakan mulai muncul pada Juli mendatang berpotensi menjadi sumber kekhawatiran baru bagi pasar komoditas global karena dapat mengganggu pola suhu dan curah hujan di berbagai belahan dunia.

Sejak awal tahun, model iklim memperkirakan kondisi cuaca netral. Namun dalam beberapa pekan terakhir, tanda-tanda kemunculan El Nino dilaporkan semakin menguat.

El Nino biasanya menyebabkan peningkatan suhu di wilayah pesisir dan secara global, sementara La Nina membawa kondisi cuaca yang lebih dingin. Periode netral di antara keduanya umumnya ditandai pola cuaca yang lebih normal.

Pakar perdagangan berjangka dan komoditas, Zafer Ergezen, mengatakan peluang terbentuknya El Nino pada pertengahan 2026 kini telah melampaui 80 persen, seiring meningkatnya suhu permukaan laut.

“Pemanasan lautan yang disertai melemahnya angin menuju Amerika menyebabkan suhu Samudra Pasifik meningkat. Dampaknya, curah hujan di kawasan Amerika meningkat, sementara Asia dan Australia menghadapi penurunan hujan dan kekeringan, serta terganggunya musim di Afrika dan India,” ujarnya kepada Anadolu.

Menurut Ergezen, Asia akan menjadi kawasan yang paling diperhatikan karena risiko terhadap produksi minyak sawit, kakao, dan kapas.

Indonesia menyumbang sekitar 60 persen pasokan minyak sawit dunia, sementara Malaysia juga merupakan produsen utama. Kondisi ini membuat pasar sangat sensitif terhadap perubahan cuaca. Ia menambahkan gangguan produksi sawit juga dapat memengaruhi minyak nabati lain seperti kedelai dan bunga matahari.

“El Nino menyebabkan penurunan produksi kakao dalam lima dekade terakhir. Mungkin dampaknya belum terasa tahun ini, tetapi bisa muncul tahun depan sehingga harga kakao berpotensi naik,” katanya. “El Nino tahun ini diperkirakan lebih kuat dibanding sebelumnya.”

Ia juga memperingatkan keterlambatan musim hujan monsun dan suhu tinggi di India dapat meningkatkan serangan hama pada tanaman kapas, yang berpotensi memperbesar volatilitas pasar.

Selain itu, produksi beras juga diperkirakan tertekan akibat berkurangnya curah hujan di Thailand dan Vietnam, dua negara eksportir beras terbesar di dunia.

Meski demikian, Ergezen menilai produksi kedelai berpotensi meningkat, seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat dan Argentina pada periode El Nino sebelumnya.

Ia menambahkan musim monsun India pada Juni hingga September akan menjadi indikator penting untuk melihat seberapa kuat dampak El Nino tahun ini.

“Kami akan terus memantau kawasan tersebut, terutama India, karena curah hujan di sana akan menentukan proyeksi produksi kapas, gula, beras, dan minyak sawit,” ujarnya.

“Jika musim monsun berlangsung normal, risiko bisa mereda. Namun jika dampaknya lemah, itu menjadi sinyal awal El Nino yang sangat kuat pada periode mendatang,” tambahnya.