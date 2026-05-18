Saudari Presiden Irlandia termasuk aktivis armada bantuan Gaza yang Ditahan Israel

Saudari Presiden Irlandia, Catherine Connolly, dilaporkan termasuk di antara para aktivis Global Sumud Flotilla yang ditahan pasukan Israel saat armada bantuan itu menuju Gaza.

Menurut laporan Irish Independent pada Senin, Margaret Connolly merupakan satu dari sedikitnya enam warga negara Irlandia yang berada di atas kapal bantuan yang dicegat Israel.

Pihak Global Sumud Flotilla menyatakan 10 kapal dari total konvoi 60 kapal telah dicegat dan dinaiki pasukan Israel di perairan internasional.

Penyelenggara mengatakan intersepsi terjadi sekitar 70 mil laut dari Pulau Siprus, dengan sedikitnya enam dari 15 peserta asal Irlandia dilaporkan ditahan.

Flotilla juga merilis rekaman video dari Margaret Connolly dan lima aktivis lainnya yang tampaknya direkam sebelum kapal mereka dicegat.

“Jika Anda menonton video ini, berarti saya telah diculik dari kapal saya oleh pasukan pendudukan Israel dan kini ditahan secara ilegal di penjara Israel,” kata Margaret dalam video tersebut.

“Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari flotilla ini—yang terbesar sejauh ini,” tambahnya.

Militer Israel pada Senin menyerang dan mencegat armada kemanusiaan Global Sumud yang menuju Gaza di perairan internasional serta menahan sekitar 100 aktivis, saat misi tersebut berupaya menembus blokade Israel terhadap wilayah Palestina itu.

Armada yang terdiri dari lebih dari 50 kapal tersebut berlayar dari distrik Marmaris di pesisir Mediterania Türkiye pada Kamis lalu dalam upaya terbaru menembus blokade Gaza yang telah diberlakukan Israel sejak 2007.

Penyelenggara menyebut misi ini diikuti 426 peserta, termasuk 96 aktivis asal Türkiye dan peserta dari 39 negara lainnya, termasuk Indonesia.

Sebelumnya, pada 29 April lalu, pasukan Israel juga dilaporkan menyerang armada bantuan Global Sumud di lepas pantai Pulau Kreta, Yunani.