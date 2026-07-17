Media pemerintah Iran melaporkan menara kendali maritim di Pelabuhan Shahid Kalantari, Chabahar, hancur setelah menjadi sasaran serangan ketiga Amerika Serikat pada Jumat pagi

Iran laporkan menara kendali pelabuhan hancur akibat serangan AS Media pemerintah Iran melaporkan menara kendali maritim di Pelabuhan Shahid Kalantari, Chabahar, hancur setelah menjadi sasaran serangan ketiga Amerika Serikat pada Jumat pagi

Menara kendali maritim di Pelabuhan Shahid Kalantari, Kota Chabahar, Iran tenggara, runtuh setelah dihantam serangan ketiga Amerika Serikat pada Jumat pagi. Meski bangunan tersebut hancur, media pemerintah Iran melaporkan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut.

Kantor berita pemerintah Iran, IRNA, melaporkan menara kendali di pelabuhan itu hancur total akibat serangan tersebut.

IRNA juga menyebut kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Shahid Kalantari diperkirakan segera kembali beroperasi dan layanan pelabuhan akan tetap berjalan.

Serangan AS berlanjut

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada Kamis menyatakan telah menyelesaikan gelombang baru serangan ofensif terhadap Iran, yang menandai malam keenam berturut-turut operasi militer Amerika Serikat yang menyasar aset-aset militer Iran.

Ketegangan kembali meningkat

Ketegangan di kawasan meningkat sejak Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan rudal dan pesawat nirawak ke sejumlah negara Teluk yang menjadi lokasi penempatan aset militer Amerika Serikat.

Iran dan Amerika Serikat sebelumnya menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan pada bulan lalu sebagai upaya mengakhiri konflik dan mencapai kesepakatan damai yang bersifat permanen.

Namun, dalam beberapa hari terakhir ketegangan kembali meningkat di kawasan Selat Hormuz, dengan kedua pihak terus saling melancarkan serangan.