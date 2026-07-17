SpaceX membatalkan peluncuran uji ke-13 roket Starship beberapa saat sebelum lepas landas setelah sejumlah mesin tahap pertama gagal menyala dan memicu sistem pembatalan otomatis

SpaceX batalkan peluncuran uji Starship Flight 13 beberapa saat sebelum lepas landas SpaceX membatalkan peluncuran uji ke-13 roket Starship beberapa saat sebelum lepas landas setelah sejumlah mesin tahap pertama gagal menyala dan memicu sistem pembatalan otomatis

SpaceX membatalkan peluncuran uji ke-13 roket raksasa Starship beberapa saat sebelum lepas landas setelah sejumlah mesin tahap pertama gagal menyala saat proses peluncuran dimulai. Perusahaan berharap upaya peluncuran berikutnya dapat dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

Menurut laporan Space.com, penerbangan uji dari fasilitas Starbase milik SpaceX di Texas dibatalkan ketika mesin tahap pertama roket mulai menyala sesaat sebelum jadwal peluncuran pada pukul 18.45 EDT (22.45 GMT).

Kepala Eksekutif SpaceX Elon Musk mengatakan melalui platform media sosial X bahwa beberapa mesin tidak berhasil menyala sehingga sistem secara otomatis membatalkan peluncuran.

"Beberapa mesin tidak menyala sehingga memicu pembatalan peluncuran secara otomatis. Saat ini bahan bakar sedang dikosongkan. Mudah-mudahan upaya peluncuran berikutnya bisa dilakukan dalam beberapa hari ke depan," tulis Musk.

Ia menambahkan dua mesin Raptor akan dilepas dan diganti untuk memastikan penerbangan berlangsung dengan baik.

"Untuk memastikan peluang keberhasilan penerbangan lebih tinggi, dua mesin Raptor akan dilepas dan diganti. Waktu peluncuran yang paling mungkin adalah awal pekan depan," katanya.