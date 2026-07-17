China dan Pakistan mendesak Amerika Serikat serta Iran segera menghentikan permusuhan dan kembali melanjutkan dialog untuk mencapai penyelesaian damai melalui perundingan

China dan Pakistan serukan AS-Iran kembali ke meja perundingan China dan Pakistan mendesak Amerika Serikat serta Iran segera menghentikan permusuhan dan kembali melanjutkan dialog untuk mencapai penyelesaian damai melalui perundingan

Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menyerukan Amerika Serikat dan Iran agar segera menghentikan permusuhan serta kembali melanjutkan dialog di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara.

Keduanya juga menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui perundingan damai.

Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya pada Jumat menyebut seruan tersebut disampaikan saat pertemuan Wang dan Dar di Shanghai pada Rabu.

Menurut pernyataan itu, kedua menteri menyampaikan keprihatinan atas memburuknya situasi dan mendesak semua pihak untuk segera menghentikan permusuhan, mengatasi berbagai hambatan, menghilangkan gangguan, memulai kembali kontak, melanjutkan dialog, serta berupaya mencapai perjanjian damai yang komprehensif melalui perundingan.

Mereka juga menilai komunitas internasional perlu terus memberikan dukungan terhadap upaya tersebut.

China dukung peran mediasi Pakistan

Wang memuji peran Pakistan sebagai mediator dan menyatakan bahwa tahap pertama nota kesepahaman Islamabad antara Amerika Serikat dan Iran merupakan hasil yang diperoleh melalui proses yang tidak mudah.

"Ketentuan inti dalam nota kesepahaman tersebut tidak hanya sejalan dengan kepentingan mendasar dan jangka panjang para pihak, tetapi juga memenuhi harapan bersama masyarakat internasional," kata Wang.

"Perdamaian sudah berada dalam jangkauan. Kita tidak boleh kehilangannya sekarang, apalagi membiarkannya lepas begitu saja," ujarnya.

Ia menambahkan seluruh pihak harus memenuhi komitmen dan mematuhi ketentuan dalam nota kesepahaman Islamabad.

Menurut Wang, China akan terus mendukung upaya mediasi Pakistan dan memainkan peran yang konstruktif dalam mendorong deeskalasi.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Amerika Serikat dan Iran masih saling melancarkan serangan balasan selama enam hari berturut-turut di tengah ketegangan terkait Selat Hormuz.