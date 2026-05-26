Iran ancam balas lebih keras jika serangan AS dan Israel kembali terjadi - Juru bicara militer Iran mengatakan respons Teheran berikutnya akan melampaui kawasan regional.

Juru bicara senior angkatan bersenjata Iran pada Selasa memperingatkan bahwa setiap kelanjutan serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran akan dibalas dengan respons yang “lebih berat” dan “lebih kuat.”

“Jika kawasan ini kembali memasuki putaran perang lainnya, respons Iran akan melampaui batas kawasan regional dan akan jauh lebih berat serta lebih kuat,” kata Abolfazl Shekarchi dalam pernyataan yang dikutip kantor berita semi-resmi Iran, Fars.

Sebelumnya pada hari yang sama, Fars melaporkan bahwa pesawat tempur AS dan Israel menyerang kapal-kapal Iran di selatan Pulau Larak, dekat Selat Hormuz, dan menewaskan “sejumlah warga negara Iran.”

Perkembangan ini terjadi di tengah upaya mediasi yang dipimpin Pakistan untuk mengakhiri perang yang dimulai setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian dibalas dengan serangan balasan oleh Teheran.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April dan kemudian diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.