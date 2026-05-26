- Laporan media Iran menyebut serangan terjadi di selatan Pulau Larak di tengah gencatan senjata antara Washington dan Teheran.

Jet tempur AS, Israel serang kapal Iran di Selat Hormuz - Laporan media Iran menyebut serangan terjadi di selatan Pulau Larak di tengah gencatan senjata antara Washington dan Teheran.

Pesawat tempur Amerika Serikat dan Israel dilaporkan menyerang kapal-kapal Iran di selatan Pulau Larak, yang berada di Selat Hormuz, dan menewaskan “sejumlah warga negara Iran,” menurut laporan kantor berita semi-resmi Iran, Fars, pada Selasa.

Media tersebut tidak menyebutkan jumlah pasti korban tewas. Namun, sejumlah laporan media lain menyebut sedikitnya empat orang tewas dalam serangan tersebut.

Laporan itu muncul di tengah berlangsungnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang menghentikan perang yang dimulai setelah serangan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari, yang kemudian dibalas oleh serangan balasan dari Teheran.

