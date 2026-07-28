Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tiba di Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Donald Trump dengan agenda utama membahas kerja sama pertahanan, termasuk penguatan sistem pertahanan anti-rudal balistik dan kemitraan strategis kedua negara

Zelenskyy tiba di AS untuk bertemu Trump bahas kerja sama pertahanan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tiba di Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Donald Trump dengan agenda utama membahas kerja sama pertahanan, termasuk penguatan sistem pertahanan anti-rudal balistik dan kemitraan strategis kedua negara

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tiba di Amerika Serikat pada Selasa menjelang pertemuannya dengan Presiden Donald Trump.

Dalam kunjungan tersebut, Zelenskyy mengatakan pembahasan akan difokuskan pada kerja sama pertahanan, khususnya penguatan sistem pertahanan rudal balistik dan kemitraan strategis antara kedua negara.

Melalui unggahan di platform media sosial X, Zelenskyy mengatakan ia akan bertemu dengan Trump, timnya, serta "pihak-pihak yang dapat mendukung pertahanan kami."

"Prioritas utama kami adalah pertahanan anti-rudal balistik dan kerja sama strategis dengan Amerika. Perdamaian harus semakin didekatkan," tulisnya.

Zelenskyy juga mengatakan akan menghadiri upacara penghormatan bagi mendiang Senator Partai Republik Lindsey Graham di Washington.

"Bersama seluruh peserta upacara di Washington, kami akan mengenang komitmennya terhadap keamanan dan kebebasan di komunitas trans-Atlantik maupun di seluruh dunia," katanya.