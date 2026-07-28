Turkiye tegaskan dukungan bagi kedaulatan dan rekonstruksi Sudan

Dalam pertemuan di Ankara, Menlu Turkiye dan Sudan membahas hubungan politik, ekonomi, perdagangan, serta isu keamanan kawasan Tanduk Afrika

Menlu Turkiye tegaskan komitmen untuk kedaulatan dan pembangunan Sudan Dalam pertemuan di Ankara, Menlu Turkiye dan Sudan membahas hubungan politik, ekonomi, perdagangan, serta isu keamanan kawasan Tanduk Afrika

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan menegaskan Ankara akan terus mendukung upaya penyelesaian konflik di Sudan, memenuhi kebutuhan kemanusiaan rakyat Sudan, serta berkontribusi dalam proses rekonstruksi negara tersebut.

Penegasan itu disampaikan usai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudan Mohieddin Salem di Ankara pada Selasa.

Dalam unggahan di platform media sosial X, Fidan mengatakan Turkiye akan terus mendukung berbagai upaya untuk mengakhiri konflik di Sudan.

"Kami menegaskan akan terus mendukung upaya penyelesaian konflik di negara tersebut, melanjutkan kerja kami untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan saudara-saudara kami di Sudan, serta mempertahankan bantuan pembangunan selama proses rekonstruksi Sudan," katanya.

Fidan mengatakan kedua pihak menggelar pembahasan menyeluruh mengenai hubungan bilateral di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan.

Ia menambahkan bahwa dirinya dan Salem juga bertukar pandangan secara mendalam mengenai perkembangan kawasan, terutama di Tanduk Afrika, serta berbagai isu keamanan global.

Dalam kesempatan tersebut, kedua menteri menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama antara Akademi Diplomasi Kementerian Luar Negeri Turkiye dan Institut Diplomatik Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudan.

Menegaskan kembali posisi Turkiye terhadap Sudan, Fidan mengatakan Ankara akan tetap berpegang pada sikap prinsipnya untuk mendukung kemerdekaan, kedaulatan, persatuan, dan keutuhan wilayah Sudan, yang memiliki hubungan sejarah dan ikatan mendalam dengan Turkiye.

Ia juga menegaskan Turkiye akan terus memperdalam hubungan bilateral dengan Sudan berdasarkan prinsip saling menghormati dan kemitraan yang setara.