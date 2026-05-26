1,8 juta jemaah haji bergerak ke Arafah pada puncak ibadah haji 2026 - Otoritas Saudi memperketat pengamanan dan pengawasan untuk mengatur pergerakan jutaan jemaah selama musim haji.

Sekitar 1,8 juta umat Muslim pada Selasa bergerak menuju Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf puncak pelaksanaan ibadah haji.

Rombongan jemaah tersebut dipantau ketat oleh pasukan keamanan yang dikerahkan di sepanjang jalur dan area pejalan kaki untuk mengatur arus massa sesuai rencana yang telah ditetapkan, menurut laporan Saudi Press Agency.

Kantor berita tersebut melaporkan lalu lintas perjalanan dari Mina menuju Arafah berlangsung lancar.

Di Arafah, selain wukuf para jemaah juga akan melaksanakan salat zuhur dan asar dengan cara dijamak dan diqasar di Masjid Namirah.

Saat matahari terbenam, para jemaah akan bergerak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan salat magrib dan isya, sebelum bermalam di lokasi tersebut hingga fajar keesokan harinya.

Rangkaian ibadah haji dimulai pada Senin ketika para jemaah tiba di Mina, di tengah berbagai layanan dan langkah pengamanan besar-besaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah.

Musim haji yang berlangsung selama enam hari mencakup wukuf di Arafah pada Selasa, mabit di Muzdalifah, ritual lempar jumrah, serta tawaf perpisahan di Masjidil Haram, Mekkah.

Rangkaian ritual haji tersebut melambangkan nilai-nilai utama dalam ajaran Islam dan memperingati ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim beserta keluarganya.

Otoritas Saudi juga memperluas langkah pengamanan dan pengaturan untuk musim haji 2026, termasuk penggunaan teknologi pengawasan dan sistem pemantauan kerumunan untuk mengatur pergerakan jemaah dan mencegah masuknya pihak yang tidak memiliki izin ke kawasan suci.