Inggris, Prancis, dan Jerman kecam serangan Iran terhadap pelayaran di Selat Hormuz

Inggris, Prancis, dan Jerman mengecam serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz dan sejumlah negara di kawasan, serta menegaskan bahwa kebebasan bernavigasi harus tetap dijamin sesuai hukum internasional

Inggris, Prancis, dan Jerman desak pelayaran internasional di Selat Hormuz segera kembali normal Inggris, Prancis, dan Jerman mengecam serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz dan sejumlah negara di kawasan, serta menegaskan bahwa kebebasan bernavigasi harus tetap dijamin sesuai hukum internasional

Inggris, Prancis, dan Jerman mengecam serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz serta negara-negara di kawasan. Ketiga negara itu kembali menegaskan dukungan terhadap kebebasan bernavigasi dan menyerukan dimulainya kembali gencatan senjata serta perundingan untuk meredakan ketegangan.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Minggu, ketiga negara yang dikenal sebagai E3 mengecam apa yang mereka sebut sebagai "serangan sembrono" Iran yang menyasar kapal-kapal komersial dan sejumlah negara di kawasan.

"Kami mengecam serangan sembrono Iran terhadap pelayaran komersial di Selat Hormuz dan negara-negara di kawasan, termasuk Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Yordania," demikian bunyi pernyataan tersebut.

E3 menegaskan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan wilayah laut teritorial dan kebebasan bernavigasi merupakan prinsip-prinsip mendasar dalam hukum internasional.

Ketiga negara itu juga kembali menyatakan dukungan terhadap "pemulihan secara cepat dan penuh" aktivitas pelayaran internasional melalui Selat Hormuz serta menyampaikan "solidaritas penuh" kepada negara-negara Teluk dan mitra regional mereka.

Dalam pernyataan tersebut, E3 juga menyerukan dimulainya kembali gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran serta dilanjutkannya perundingan yang bertujuan meredakan ketegangan di kawasan.