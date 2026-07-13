Suriah akan menggelar forum bisnis pertamanya dengan Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya memulihkan hubungan ekonomi setelah Washington melonggarkan sanksi yang telah berlaku selama puluhan tahun

Suriah gelar forum bisnis pertama dengan AS setelah pelonggaran sanksi Suriah akan menggelar forum bisnis pertamanya dengan Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya memulihkan hubungan ekonomi setelah Washington melonggarkan sanksi yang telah berlaku selama puluhan tahun

Suriah akan menggelar forum bisnis pertamanya dengan Amerika Serikat pada Senin sebagai langkah baru untuk memulihkan hubungan ekonomi kedua negara setelah Washington melonggarkan sanksi yang telah diberlakukan selama puluhan tahun.

Forum yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi dan Industri Suriah bersama Dewan Bisnis Suriah-Amerika itu akan mempertemukan pejabat pemerintah, investor, dan pelaku usaha dari kedua negara, menurut kantor berita Suriah, SANA.

Pembahasan dalam forum akan difokuskan pada pemulihan ekonomi Suriah, rencana reformasi, serta peluang investasi. Para peserta juga dijadwalkan membahas berbagai upaya untuk memperluas kerja sama di sektor swasta.

Forum tersebut digelar ketika Damaskus berupaya menarik investasi asing setelah Amerika Serikat melonggarkan sanksi terhadap Suriah.

Tahun lalu, Washington menerbitkan Syria General License 25 dan memberikan pengecualian berdasarkan Caesar Act untuk memfasilitasi investasi yang mendukung pemulihan Suriah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian menandatangani perintah eksekutif yang mencabut sanksi AS terhadap Suriah.