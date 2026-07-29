Zelenskyy: Trump dukung produksi rudal Patriot di Ukraina

Dalam kunjungannya ke Washington, Zelenskyy mengatakan telah memperoleh persetujuan dari Presiden Donald Trump terkait lisensi produksi sistem Patriot serta membahas kebutuhan mendesak Ukraina akan sistem dan rudal anti-balistik.

Zelenskyy sebut Trump setujui lisensi produksi rudal Patriot untuk Ukraina Dalam kunjungannya ke Washington, Zelenskyy mengatakan telah memperoleh persetujuan dari Presiden Donald Trump terkait lisensi produksi sistem Patriot serta membahas kebutuhan mendesak Ukraina akan sistem dan rudal anti-balistik.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyetujui pemberian lisensi kepada Ukraina untuk memproduksi sistem rudal Patriot, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan pertahanan udara negara tersebut.

Dalam wawancara dengan Fox News pada Selasa, Zelenskyy mengatakan kesepakatan itu merupakan kelanjutan dari pembahasan yang telah dimulai bersama Trump pada KTT NATO di Ankara, Turkiye, awal bulan ini.

"Kami memulainya di Ankara untuk memberikan lisensi kepada Ukraina bagi produksi Patriot. Ini penting karena kami membutuhkan lebih banyak dan lebih cepat," kata Zelenskyy.

Menurutnya, Trump menyetujui permintaan tersebut dalam pertemuan mereka di Gedung Putih.

"Hari ini kami mengadakan pertemuan yang sangat baik dengan Presiden Trump. Dia menyetujui bahwa dia akan memberikan lisensi kepada kami," ujar Zelenskyy.

Pemimpin Ukraina itu menambahkan bahwa setelah pertemuan tersebut, ia juga bertemu dengan para eksekutif sejumlah perusahaan pertahanan besar Amerika Serikat untuk membahas peluang produksi bersama.

"Saya berharap kami dapat melakukan produksi bersama. Ini sangat penting," katanya kepada Fox News.

Sebelumnya pada Selasa, saat berbicara kepada wartawan di Gedung Capitol Amerika Serikat, Zelenskyy mengatakan dirinya telah membahas kebutuhan mendesak Ukraina di bidang pertahanan udara bersama Trump dan para senator Amerika Serikat.

"Masalah yang sesungguhnya adalah sistem anti-balistik dan rudal anti-balistik. Tentu saja saya telah menyampaikan apa yang kami butuhkan … Saya juga telah menyampaikannya kepada presiden hari ini," ujarnya.