Turkiye dan Spanyol dorong integrasi rantai pasok industri pertahanan

Turkiye dan Spanyol menandatangani sejumlah perjanjian strategis di ajang Eurosatory Paris untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan, alih teknologi, dan pengembangan kapasitas produksi bersama

Industri pertahanan Turkiye dan Spanyol perkuat kerja sama strategis di Paris Turkiye dan Spanyol menandatangani sejumlah perjanjian strategis di ajang Eurosatory Paris untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan, alih teknologi, dan pengembangan kapasitas produksi bersama

Perwakilan industri pertahanan Turkiye dan Spanyol menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama strategis dalam ajang pameran pertahanan Eurosatory di Paris, sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara pelaku industri, rantai pasok, dan sektor kedirgantaraan kedua negara.

Menurut pernyataan Klaster Pertahanan dan Kedirgantaraan OSTIM Turkiye (OSSA), penandatanganan dilakukan di stan Sekretariat Industri Pertahanan Turkiye dengan dihadiri Wakil Ketua Gokhan Ucar sebagai pengamat serta para perwakilan industri.

Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan pertahanan dan kedirgantaraan di Ankara dan Valencia pada masa mendatang.

Protokol pertama ditandatangani antara Direktur Utama Next Generation Fairs Erdal Usta dan Direktur Utama Feria Valencia Mariano Clemente.

Kerja sama itu bertujuan menggabungkan pengalaman kedua negara dalam penyelenggaraan pameran dan kegiatan sektoral.

Selain itu, nota kesepahaman kedua ditandatangani untuk memperkuat kerja sama regional dan sektoral antara ekosistem industri pertahanan Turkiye dan Spanyol.

Dokumen tersebut ditandatangani Ketua OSSA Ibrahim Yarsan dan Wakil Menteri Industri sekaligus Sekretaris Pemerintah Valencia Felipe Carrasco.

Kesepakatan itu bertujuan mempercepat integrasi usaha kecil dan menengah (UKM) serta kontraktor utama dari kedua negara, sekaligus mendukung kerja sama dalam rantai pasok, alih teknologi, dan kemampuan produksi bersama.

Yarsan mengatakan perjanjian tersebut merupakan langkah strategis penting untuk memperluas akses ke pasar internasional.

"Kami ingin mengintegrasikan kemampuan produksi tinggi UKM kami secara lebih dinamis dengan kontraktor utama Spanyol dan rantai pasok global," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penandatanganan yang dilakukan di bawah naungan Sekretariat Industri Pertahanan itu tidak hanya membangun hubungan komersial antara kedua negara, tetapi juga menjadi jembatan jangka panjang bagi kerja sama teknologi dan produksi bersama.

Menurut Yarsan, implementasi konkret pertama dari kerja sama tersebut akan terlihat dalam ajang "IDA Türkiye Industrial Cooperation Days in Defense and Aerospace" yang akan berlangsung di Ankara pada 14–16 Oktober mendatang.

Setelah mempertemukan para pelaku utama industri di Ankara, kerja sama akan berlanjut melalui penyelenggaraan "IDA Spain Cooperation Days in Defense and Aerospace" di Valencia pada 22–24 September 2027.

Protokol yang ditandatangani mendukung upaya kedua negara untuk meningkatkan pangsa pasar industri pertahanan dan kedirgantaraan serta memperkuat kapasitas kerja sama dalam produksi bersama dan pengembangan teknologi.