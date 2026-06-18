Dokumen yang diungkap pemerintah AS memuat berbagai komitmen penting, mulai dari penghentian perang, pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan sanksi, hingga pengaturan program nuklir Iran

Pejabat AS buka isi lengkap nota kesepahaman 14 poin dengan Iran Dokumen yang diungkap pemerintah AS memuat berbagai komitmen penting, mulai dari penghentian perang, pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan sanksi, hingga pengaturan program nuklir Iran

Seorang pejabat senior Amerika Serikat untuk pertama kalinya mempublikasikan isi lengkap nota kesepahaman 14 poin yang disepakati Washington dan Teheran, yang menjadi dasar perundingan menuju perjanjian final dalam jangka waktu 60 hari.

Dalam konferensi pers melalui telekonferensi, pejabat tersebut memaparkan rincian nota kesepahaman yang telah dicapai antara AS dan Iran serta memberikan penjelasan menyeluruh mengenai setiap poin yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Ia mengatakan Iran melalui nota kesepahaman tersebut telah menerima bahwa negara itu tidak akan memiliki senjata nuklir.

Pejabat itu juga menyatakan Selat Hormuz akan dibuka kembali, sementara proses penghancuran stok nuklir Iran serta mekanisme pencairan dana Iran senilai 300 miliar dolar AS yang selama ini dibekukan akan segera dinegosiasikan.

Berikut isi 14 poin nota kesepahaman yang dibacakan secara lengkap oleh pejabat senior AS tersebut:

1. Amerika Serikat, Republik Islam Iran, dan sekutu-sekutunya dalam perang saat ini menyatakan penghentian segera dan permanen seluruh operasi militer di semua front, termasuk Lebanon, dengan menandatangani nota kesepahaman ini. Para pihak berkomitmen untuk tidak memulai perang atau operasi militer satu sama lain, menahan diri dari penggunaan maupun ancaman penggunaan kekuatan, serta menjamin integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon. Perjanjian final akan menegaskan penghentian permanen perang di seluruh front, termasuk Lebanon, serta ketentuan lain dalam pasal ini.

2. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran berkomitmen untuk saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing serta tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain.

3. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran berkomitmen untuk merundingkan dan menyelesaikan perjanjian final dalam waktu paling lama 60 hari, yang dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

4. Segera setelah penandatanganan nota kesepahaman ini, Amerika Serikat akan mulai mencabut blokade laut dan segala bentuk hambatan terhadap Republik Islam Iran serta mengakhiri blokade tersebut sepenuhnya dalam waktu 30 hari. Selama periode itu, lalu lintas pelayaran akan dipulihkan secara bertahap sesuai volume sebelum perang yang ditetapkan Iran. AS juga berkomitmen menarik pasukannya dari wilayah dekat perbatasan Iran dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan perjanjian final.

5. Setelah nota kesepahaman ditandatangani, Republik Islam Iran akan melakukan segala upaya dan pengaturan yang diperlukan agar kapal-kapal komersial dapat melintas secara aman dan tanpa biaya antara Teluk Persia dan Laut Oman selama 60 hari. Lalu lintas kapal akan segera dimulai, sementara penghapusan hambatan teknis dan militer serta pembersihan ranjau akan dilaksanakan dalam waktu 30 hari. Iran juga akan berdialog dengan Kesultanan Oman dan negara-negara pesisir Teluk lainnya untuk menentukan tata kelola dan layanan maritim masa depan di Selat Hormuz sesuai hukum internasional dan hak kedaulatan negara-negara pesisir.

6. Amerika Serikat bersama para mitra regionalnya berkomitmen menyusun rencana rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran senilai sedikitnya 300 miliar dolar AS. Mekanisme pelaksanaan rencana tersebut akan diselesaikan dalam waktu 60 hari sebagai bagian dari perjanjian final. Semua lisensi, pengecualian, dan izin yang diperlukan untuk transaksi keuangan terkait akan diberikan oleh AS.

7. Sebagai bagian dari perjanjian final, Amerika Serikat berkomitmen mencabut resolusi Dewan Keamanan PBB, keputusan Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA), serta seluruh sanksi sepihak AS, termasuk sanksi primer dan sekunder, sesuai jadwal yang disepakati. Kedua pihak mengakui pentingnya pencabutan sanksi dan menyatakan niat untuk segera membahas isu tersebut dalam perundingan.

8. Republik Islam Iran kembali menegaskan tidak akan memperoleh atau mengembangkan senjata nuklir. AS dan Iran sepakat menyelesaikan persoalan stok bahan nuklir yang diperkaya melalui metode minimal berupa pengenceran di tempat di bawah pengawasan IAEA sesuai mekanisme yang disepakati bersama. Kedua pihak juga sepakat membahas isu pengayaan uranium dan kebutuhan nuklir Iran lainnya berdasarkan kerangka yang akan disepakati dalam perjanjian final. Perjanjian final akan menegaskan kembali ketentuan ini dan Iran mengakui pentingnya isu-isu tersebut.

9. Hingga perjanjian final ditandatangani, AS dan Iran sepakat mempertahankan status quo. Iran akan mempertahankan kondisi program nuklirnya saat ini, sementara AS tidak akan menjatuhkan sanksi baru maupun mengerahkan tambahan pasukan ke kawasan.

10. Segera setelah nota kesepahaman ini ditandatangani dan hingga sanksi dicabut, Amerika Serikat berkomitmen memberikan pengecualian melalui Departemen Keuangan AS untuk ekspor minyak mentah, produk minyak, dan turunannya dari Iran, termasuk layanan perbankan, asuransi, pelayaran, dan layanan terkait lainnya.

11. Amerika Serikat berkomitmen membuka akses penuh terhadap dana dan aset Iran yang dibekukan atau dibatasi segera setelah nota kesepahaman ini berlaku. Kedua pihak akan menyepakati prosedur pencairan dana tersebut selama perundingan berlangsung. Dana itu dapat digunakan sepenuhnya untuk pembayaran kepada penerima akhir yang ditentukan Bank Sentral Iran. AS akan menerbitkan seluruh lisensi dan izin yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

12. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sepakat membentuk mekanisme pelaksanaan guna memantau implementasi nota kesepahaman ini dan kepatuhan terhadap perjanjian final di masa mendatang.

13. Setelah nota kesepahaman ditandatangani dan penerapan pasal 1, 4, 5, 10, dan 11 dimulai serta terus dilaksanakan, kedua pihak akan memulai perundingan yang secara eksklusif berfokus pada pasal-pasal lainnya guna mencapai perjanjian final.

14. Perjanjian final akan disahkan melalui resolusi yang mengikat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).