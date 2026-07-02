Israel tembaki lahan pertanian di Suriah selatan

Artileri Israel hantam wilayah pertanian di Daraa Artileri Israel menghantam lahan pertanian di Daraa, Suriah selatan, tanpa menimbulkan korban

Militer Israel menembakkan artileri ke lahan pertanian di wilayah pedesaan Daraa bagian barat, Suriah selatan, Kamis dini hari, saat sebuah drone pengintai Israel terbang di atas kawasan tersebut, menurut kantor berita pemerintah Suriah, SANA.

SANA melaporkan satu peluru artileri Israel menghantam lahan pertanian di sekitar Desa Jamlah, Provinsi Daraa bagian barat.

Menurut laporan tersebut, drone pengintai Israel juga terlihat terbang di atas area yang menjadi sasaran penembakan.

Belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan tersebut.

Pada Minggu (29/6), pasukan Israel sempat menggerebek Desa Abdeen di wilayah Daraa bagian barat sebelum menembaki kawasan pinggiran desa setelah warga melempari mereka dengan batu, sehingga pasukan Israel mundur di tengah kecaman luas.

Selama beberapa bulan terakhir, Suriah mengalami peningkatan serangan Israel, termasuk penggerebekan, penggeledahan, penangkapan, serta pendirian pos pemeriksaan militer sejak jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024.