Kesepakatan AS-Iran dorong normalisasi pelayaran di Selat Hormuz

Lalu lintas kapal di Selat Hormuz mulai meningkat secara bertahap setelah meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.

Lalu lintas kapal di Selat Hormuz mulai pulih, biaya pengiriman berangsur turun Lalu lintas kapal di Selat Hormuz mulai meningkat secara bertahap setelah meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.

Lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz diperkirakan akan terus meningkat secara bertahap seiring berlakunya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran, sehingga mendorong normalisasi pasar angkutan laut secara perlahan dan menekan biaya pengiriman yang sempat melonjak selama konflik.

Ketua Asosiasi Freight Forwarder dan Logistik Turkiye (UTIKAD), Bilgehan Engin, mengatakan meredanya ketegangan di Timur Tengah setelah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran pada 14 Juni, yang mulai berlaku empat hari kemudian, telah memicu normalisasi bertahap terhadap arus pelayaran di Selat Hormuz.

Menurutnya, meski kesepakatan tersebut masih rapuh, pelayaran komersial mulai kembali meningkat setelah ketegangan yang melumpuhkan sektor logistik sejak akhir Februari mereda. Di sisi lain, ketidakpastian rantai pasok global dan premi risiko diperkirakan akan terus menurun.

Sebelum perang pecah, sekitar 130 kapal dagang melintasi Selat Hormuz setiap hari. Lalu lintas sempat terhenti setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari yang kemudian dibalas Teheran. Meski mulai pulih, volume pelayaran saat ini masih sekitar 70 persen di bawah tingkat sebelum perang.

Engin mengatakan lonjakan tarif angkutan laut, biaya asuransi, dan premi risiko sepanjang tahun mendorong tarif pengiriman tanker maupun kapal kontainer ke level tertinggi dalam sejarah.

"Biaya asuransi memang mulai turun, tetapi tarif angkutan belum menurun dengan kecepatan yang sama karena masih adanya faktor biaya struktural," ujarnya.

Ia menambahkan premi risiko di jalur pelayaran utama memang telah menurun, namun belum sepenuhnya hilang sehingga pelaku industri memperkirakan tarif dasar di pasar spot akan tetap lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis.

Menurut Engin, perusahaan pelayaran dan logistik kini mulai meninjau ulang kontrak jangka panjang yang disepakati saat masa krisis dengan menggunakan skema berbasis indeks dan kontrak yang lebih fleksibel, sementara kontrak baru mulai mengadopsi struktur harga dengan premi risiko yang lebih rendah.

Ia juga menjelaskan bahwa pengalihan rute kapal melalui Tanjung Harapan selama konflik sempat meningkatkan permintaan angkutan laut secara artifisial dan memicu keterbatasan kapasitas.

"Berakhirnya pengalihan rute tidak akan memicu kelebihan pasokan secara drastis, tetapi akan menciptakan penurunan bertahap di pasar spot dan persaingan harga yang lebih ketat. Dalam jangka panjang, pasar akan mencari titik keseimbangan baru yang bergantung pada pertumbuhan permintaan dan disiplin armada," katanya.

Engin menambahkan bahwa pelabuhan-pelabuhan di kawasan Teluk Persia diperkirakan akan pulih lebih cepat seiring normalisasi ekspor energi dan arus kontainer menuju Asia, meski pemulihan jalur Laut Merah kemungkinan berlangsung lebih lambat karena faktor keamanan.

Ia menilai stabilitas di Selat Hormuz akan membuat jalur pelayaran tradisional kembali menarik, namun tidak akan menghilangkan peran koridor alternatif karena pelaku industri kini semakin mengutamakan diversifikasi risiko dan ketahanan rantai pasok.