Penerapan RUU akan diawasi dewan yang dipimpin Wakil Presiden Turkiye, sementara parlemen akan membentuk Komisi Pemantauan untuk mengikuti pelaksanaannya

10 poin penting dalam RUU Solidaritas Nasional Turkiye Penerapan RUU akan diawasi dewan yang dipimpin Wakil Presiden Turkiye, sementara parlemen akan membentuk Komisi Pemantauan untuk mengikuti pelaksanaannya

RUU Penguatan Solidaritas Nasional dan Kohesi Sosial yang diajukan ke parlemen Turkiye pada Rabu sebagai bagian dari inisiatif pemerintah "Turkiye Tanpa Teror" memperkenalkan kerangka hukum bersyarat yang terkait dengan pembubaran dan pelucutan senjata kelompok teroris PKK/KCK yang telah diverifikasi.

Berikut 10 pertanyaan dan jawaban utama mengenai RUU tersebut:

1. Apa tujuan RUU tersebut dan siapa saja yang akan dicakup?

RUU tersebut bertujuan menetapkan prosedur untuk menangguhkan penyelidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung, menunda pelaksanaan putusan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap, serta menjalankan langkah-langkah terkait lainnya setelah pihak berwenang memverifikasi bahwa kelompok teroris PKK/KCK telah mengakhiri aktivitasnya dan menyerahkan seluruh senjata serta amunisi yang berada di bawah kendalinya.

RUU itu mencakup tindak pidana seperti mendirikan atau memimpin PKK/KCK, menjadi anggota kelompok teroris tersebut, secara sadar membantu kelompok itu, menyebarkan propaganda untuk melakukan kejahatan atas nama kelompok tersebut, serta melakukan tindak pidana pendanaan terorisme untuk kepentingannya.

2. Dalam kondisi apa penyelidikan dan penuntutan dapat ditangguhkan?

Penangguhan hanya dapat dilakukan setelah lembaga keamanan memverifikasi bahwa kelompok tersebut telah mengakhiri aktivitas dan menyerahkan senjatanya, serta setelah konfirmasi Dewan Keamanan Nasional diterbitkan dalam Lembaran Negara.

Penyelidikan dan penuntutan untuk tindak pidana yang dapat dihukum hingga 15 tahun penjara akan ditangguhkan selama lima tahun, sedangkan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 15 tahun, penjara seumur hidup, atau penjara seumur hidup yang diperberat akan ditangguhkan selama 10 tahun.

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk pembunuhan yang disengaja yang dilakukan sebagai bagian dari aktivitas kelompok maupun tindak pidana tertentu yang dilakukan sebelum 1 Juni 2005.

3. Bagaimana keputusan penangguhan akan ditangani?

Keputusan penangguhan akan dicatat dalam sistem khusus. Catatan tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan apabila diminta oleh jaksa, hakim, atau pengadilan sehubungan dengan suatu penyelidikan atau penuntutan.

Jika seseorang melakukan tindak pidana terorisme selama masa penangguhan, keputusan tersebut akan dicabut dan penyelidikan atau penuntutan akan dilanjutkan.

4. Bagaimana RUU tersebut akan berdampak pada narapidana yang telah divonis?

Narapidana yang memenuhi syarat dan dijatuhi hukuman hingga 15 tahun akan mendapatkan penundaan pelaksanaan hukuman selama lima tahun.

Mereka yang dijatuhi hukuman lebih dari 15 tahun, penjara seumur hidup, atau penjara seumur hidup yang diperberat akan mendapatkan penundaan pelaksanaan hukuman selama 10 tahun.

Pengecualian yang sama akan berlaku untuk pembunuhan yang disengaja dan tindak pidana tertentu yang dilakukan sebelum 2005.

5. Apa yang terjadi jika tindak pidana terorisme lain dilakukan selama masa penangguhan?

Penangguhan akan dicabut dan pelaksanaan hukuman akan dilanjutkan.

Jika tidak ada tindak pidana terorisme yang dilakukan selama masa penangguhan, hukuman akan dianggap telah dijalani sepenuhnya.

6. Apakah pembatasan yang timbul akibat vonis dapat dihapus?

Ya, tetapi hanya setelah melewati masa tunggu.

Permohonan dapat diajukan setelah dua tahun untuk penundaan lima tahun dan setelah tiga tahun untuk penundaan 10 tahun.

7. Siapa yang akan mengawasi pelaksanaannya?

Pelaksanaan akan dipantau oleh sebuah dewan yang diketuai Wakil Presiden Turkiye dan beranggotakan menteri kehakiman, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan nasional, sekretaris jenderal kepresidenan, kepala Organisasi Intelijen Nasional (MIT), serta sekretaris jenderal Dewan Keamanan Nasional.

Dewan tersebut dapat membentuk subkomite jika diperlukan.

8. Apa peran parlemen?

Dewan pengawas akan memberikan laporan secara berkala kepada parlemen.

Ketua parlemen akan membentuk Komisi Pemantauan untuk mengikuti pelaksanaan dan mengeluarkan rekomendasi.

9. Apa yang akan terjadi terhadap senjata dan perlengkapan yang diserahkan?

Senjata, amunisi, bahan peledak, dan material lainnya yang dibawa atau dilaporkan oleh anggota PKK akan dicatat secara resmi.

Prosedur terperinci akan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan Nasional.

10. Bagaimana individu yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan?

Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam waktu enam bulan setelah konfirmasi Dewan Keamanan Nasional mengenai pembubaran dan pelucutan senjata kelompok tersebut diterbitkan dalam Lembaran Negara.

Permohonan akan diajukan ke kantor kejaksaan setempat atau lembaga yang diberi kewenangan oleh dewan pengawas.