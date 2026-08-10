Eskalasi Houthi berlanjut, Pasukan Yaman hadapi drone dekat fasilitas vital di Aden

Pasukan yang loyal kepada pemerintah Yaman mengatakan sejumlah drone musuh berupaya mendekati fasilitas vital dan layanan publik di Aden, beberapa jam setelah serangan Houthi di Mokha menewaskan tujuh orang dan melukai 30 lainnya

Ketegangan dengan Houthi meningkat, Pasukan Yaman hadapi drone dekat fasilitas vital di Aden Pasukan yang loyal kepada pemerintah Yaman mengatakan sejumlah drone musuh berupaya mendekati fasilitas vital dan layanan publik di Aden, beberapa jam setelah serangan Houthi di Mokha menewaskan tujuh orang dan melukai 30 lainnya

Pasukan yang loyal kepada pemerintah Yaman pada Senin dini hari mengatakan mereka menghadapi sejumlah "drone musuh" yang berupaya mendekati fasilitas vital dan layanan publik di Aden, ibu kota sementara negara itu, di tengah kembali meningkatnya eskalasi dengan kelompok Houthi.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui platform media sosial X oleh Pasukan Bersenjata Selatan yang dipimpin anggota Dewan Kepemimpinan Presiden Abdul Rahman al-Muharrami.

"Kami menghadapi sejumlah drone musuh yang berupaya mendekati sejumlah fasilitas vital dan layanan publik di ibu kota Aden," kata pasukan tersebut.

Mereka tidak mengidentifikasi pihak yang melancarkan serangan ataupun memberikan rincian lebih lanjut.

Pada Senin dini hari, militer Yaman mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan Houthi terhadap Kota Mokha dan pelabuhannya di Yaman barat menewaskan tujuh orang, termasuk empat tentara, serta melukai 30 lainnya. Sebanyak 11 drone yang digunakan dalam serangan tersebut berhasil ditembak jatuh.

Pada Minggu, Houthi mengatakan telah menargetkan apa yang mereka sebut sebagai "konsentrasi militer Saudi dan gudang senjata di wilayah Mokha."

Sejak 2015, Arab Saudi memimpin koalisi yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, sementara Iran dituduh mendukung Houthi yang menguasai sejumlah provinsi dan kota, termasuk ibu kota Sanaa, sejak 2014.

Juru Bicara Militer Houthi Yahya Saree pada Minggu mengklaim serangan tersebut melibatkan rudal balistik dan drone. Ia juga mengklaim serangan itu menyebabkan kerusakan besar pada peralatan militer dan persenjataan serta menewaskan dan melukai puluhan orang.

Pelabuhan Mokha merupakan salah satu pelabuhan penting di Yaman dan terletak dekat Selat Bab al-Mandab. Pelabuhan tersebut dikuasai Pasukan Perlawanan Nasional yang dipimpin anggota Dewan Kepemimpinan Presiden Tariq Saleh.

Pertempuran secara berkala meningkat di sejumlah front di Yaman sejak bulan lalu dan menyebabkan puluhan orang tewas serta terluka dari kedua pihak.

Yaman sebelumnya mengalami situasi yang relatif tenang sejak April 2022 setelah hampir 12 tahun perang antara pasukan pemerintah yang didukung koalisi pimpinan Arab Saudi dan Houthi yang didukung Iran. Houthi merebut ibu kota Sanaa dan sebagian besar wilayah negara tersebut pada 2014.