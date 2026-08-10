Bandara Sabiha Gokcen di Istanbul mencatat hari tersibuk sepanjang sejarahnya pada 9 Agustus dengan melayani 179.789 penumpang melalui 935 penerbangan, melampaui rekor sebelumnya yang baru tercatat sepekan sebelumnya

Bandara Turkiye Sabiha Gokcen catat hari tersibuk sepanjang sejarah dengan 935 penerbangan Bandara Sabiha Gokcen di Istanbul mencatat hari tersibuk sepanjang sejarahnya pada 9 Agustus dengan melayani 179.789 penumpang melalui 935 penerbangan, melampaui rekor sebelumnya yang baru tercatat sepekan sebelumnya

Bandara Internasional Sabiha Gokcen di sisi Asia kota Istanbul mencatat hari tersibuk sepanjang sejarahnya dengan melayani 179.789 penumpang melalui 935 penerbangan pada 9 Agustus, menurut otoritas bandara Airport Management and Aeronautical Industries (HEAS).

Dari total penerbangan pada hari pemecahan rekor tersebut, 56,5 persen merupakan penerbangan internasional dan 43,5 persen penerbangan domestik. Sementara berdasarkan jumlah penumpang, 56 persen menggunakan penerbangan internasional dan 44 persen penerbangan domestik.

Penumpang yang tiba menyumbang 50,4 persen dari keseluruhan lalu lintas penumpang, sedangkan penumpang yang berangkat mencapai 49,6 persen, menunjukkan tingkat aktivitas operasional yang relatif seimbang.

Direktur Jenderal HEAS Faruk Kacir mengatakan rekor baru tersebut menjadi bukti kapasitas operasional, kualitas pelayanan, dan kepercayaan terhadap bandara.

"Kami akan terus membawa Bandara Sabiha Gokcen lebih maju dan meraih keberhasilan baru dengan komitmen kami terhadap operasional yang berkelanjutan dan aman," katanya.

HEAS selaku otoritas bandara dan Istanbul Sabiha Gokcen (ISG) selaku operator terminal menangani tingginya lalu lintas penumpang dan penerbangan sepanjang hari.

HEAS memastikan lalu lintas udara, apron, landasan pacu, dan operasional bandara lainnya berjalan tanpa gangguan, sementara tim ISG menangani arus penumpang, keamanan, kebersihan, layanan informasi, serta berbagai proses terkait pengalaman penumpang.

Koordinasi tersebut memastikan operasional bandara tetap berjalan lancar meski menghadapi volume penerbangan dan penumpang yang tinggi.

Rekor sebelumnya tercatat pada 2 Agustus 2026 ketika Bandara Sabiha Gokcen melayani 174.325 penumpang melalui 919 penerbangan, sebelum kembali terpecahkan dengan pencapaian terbaru.