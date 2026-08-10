Erdogan pertama kali terpilih sebagai Presiden Turkiye dengan 51,79 persen suara pada 2014 dan kemudian kembali memenangkan pemilu pada 2018 serta putaran kedua pemilihan presiden pada 2023

Erdogan genapi 12 tahun sebagai presiden pertama Turkiye yang dipilih langsung rakyat Erdogan pertama kali terpilih sebagai Presiden Turkiye dengan 51,79 persen suara pada 2014 dan kemudian kembali memenangkan pemilu pada 2018 serta putaran kedua pemilihan presiden pada 2023

Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Senin genap menjalani 12 tahun masa jabatan sebagai presiden setelah untuk pertama kalinya terpilih langsung oleh rakyat Turkiye pada 10 Agustus 2014, menyusul perubahan konstitusi yang mengatur pemilihan presiden secara langsung.

Menurut informasi yang dihimpun Anadolu, setelah amendemen Konstitusi pada 2007 yang mengatur presiden dipilih langsung oleh rakyat, masyarakat Turkiye untuk pertama kalinya memberikan suara untuk memilih kepala negara pada 10 Agustus 2014.

Erdogan memperoleh 51,79 persen suara dan menjadi Presiden ke-12 Republik Turkiye. Ia meraih 21.143.000 suara dari total 40.545.911 suara sah.

Di tengah perdebatan mengenai perubahan sistem pemerintahan, Turkiye kembali menggelar pemungutan suara pada Minggu, 16 April 2017, untuk menentukan amendemen konstitusi yang mengatur Sistem Pemerintahan Presidensial.

Dalam referendum tersebut, 51,41 persen pemilih memberikan suara "ya" dan 48,59 persen memilih "tidak". Amendemen konstitusi mulai berlaku setelah hasil resminya diterbitkan dalam Lembaran Negara pada 27 April.

Pemilu kemudian digelar pada 24 Juni 2018 untuk memilih presiden pertama dalam sistem baru sekaligus anggota parlemen periode ke-27.

Enam kandidat bersaing dalam pemilihan presiden. Aliansi Rakyat (Cumhur İttifakı) yang dibentuk Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Parti) dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) mengusung Erdogan, sementara Partai Rakyat Republik (CHP) mencalonkan Muharrem İnce dan Partai Demokratik Rakyat (HDP) mengusung Selahattin Demirtaş.

Ketua İYİ Parti Meral Akşener, Ketua Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, dan Ketua Vatan Partisi Doğu Perinçek juga ikut bersaing setelah mengumpulkan 100.000 tanda tangan yang diperlukan untuk menjadi calon presiden.

Pemilu tersebut dimenangi Erdogan dan Aliansi Rakyat.

Periode kedua dalam sistem baru

Setelah Erdogan sebagai presiden pertama dalam sistem baru mengucapkan sumpah di Majelis Agung Nasional Turkiye (TBMM), sebuah upacara digelar di Kompleks Kepresidenan. Kabinet pertama dalam sistem baru kemudian disahkan Erdogan pada 9 Juli 2018.

Pemilihan presiden kedua di bawah Sistem Pemerintahan Presidensial digelar pada 2023. Dalam pemilihan 14 Mei, Erdogan bersaing dengan Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, dan Muharrem İnce, meski İnce mengundurkan diri tiga hari sebelum pemungutan suara.

Pada putaran pertama, Erdogan meraih 27.133.849 dari 54.796.049 suara sah atau 49,52 persen. Kılıçdaroğlu memperoleh 24.595.178 suara atau 44,88 persen, sedangkan Oğan mendapatkan 2.831.239 suara atau 5,17 persen.

İnce, yang namanya tetap tercantum dalam surat suara meski telah mengundurkan diri, memperoleh 235.783 suara atau 0,43 persen.

Karena tidak ada kandidat yang meraih lebih dari 50 persen suara, Erdogan dan Kılıçdaroğlu sebagai dua peraih suara terbanyak kembali bersaing dalam putaran kedua pada 28 Mei.

Erdogan kembali terpilih sebagai presiden setelah meraih 27.725.131 suara atau 52,16 persen, sementara Kılıçdaroğlu memperoleh 25.432.951 suara atau 47,84 persen.

Dengan hasil tersebut, Erdogan memulai periode keduanya dalam sistem pemerintahan baru dan kini telah menjalani 12 tahun sejak pertama kali terpilih sebagai presiden pada 10 Agustus 2014.

Turkiye menjadi aktor penting dalam industri pertahanan

Dalam periode tersebut, Turkiye menjalankan diplomasi intensif dalam berbagai isu kebijakan luar negeri, terutama serangan Israel di Gaza, perang Rusia-Ukraina, serta serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Turkiye juga menjadi salah satu pendukung utama kemenangan Azerbaijan di Karabakh.

Di dalam negeri, Turkiye berupaya mengatasi dampak gempa bumi berpusat di Kahramanmaras pada 6 Februari 2023 yang disebut sebagai "bencana abad ini", dengan menyelesaikan pembangunan lebih dari 455.000 unit independen di wilayah terdampak gempa.

Di sisi lain, Turkiye berkembang menjadi aktor yang dapat diandalkan dalam industri pertahanan dan masuk dalam jajaran 15 negara teratas dunia berdasarkan kapasitas produksinya.

Turkiye menjadi tuan rumah KTT NATO

Erdogan menjalankan agenda diplomasi yang intensif dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-36 Kepala Negara dan Pemerintahan NATO yang digelar di Kompleks Kepresidenan pada 7-8 Juli dengan Turkiye sebagai tuan rumah.

KTT tersebut mempertemukan para pemimpin dari 32 negara anggota NATO, sementara Erdogan mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin yang hadir.

Pada 7 Agustus di Mekkah, Erdogan menandatangani perjanjian pertahanan trilateral Turkiye-Arab Saudi-Pakistan bersama Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah, yang mendapat perhatian luas dari media internasional, merupakan kerja sama berorientasi pertahanan yang tidak ditujukan terhadap negara mana pun dan bertujuan memperkuat komitmen untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan regional maupun global berdasarkan pembagian beban serta pemahaman keamanan bersama.

Upaya "Turkiye Tanpa Teror"

Turkiye, yang mencatat berbagai langkah besar di bidang keamanan, demokrasi, ekonomi, teknologi, industri pertahanan, dan kebijakan luar negeri, juga mengambil langkah menuju "Turkiye Tanpa Teror" di bawah kepemimpinan Erdogan bersama Aliansi Rakyat.

Komisi yang dibentuk di parlemen dalam kerangka proses "Turkiye Tanpa Teror" mulai bekerja dengan nama Komisi Solidaritas Nasional, Persaudaraan, dan Demokrasi.

Pada 8 Agustus, Rancangan Undang-Undang tentang Penguatan Solidaritas Nasional dan Integrasi Sosial yang disiapkan dalam kerangka proses "Turkiye Tanpa Teror" disetujui Komisi Kehakiman Parlemen Turkiye.