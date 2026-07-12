[1/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Players of England celebrate Jude Bellingham's (10) goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[2/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Harry Kane (9) of England in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[3/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[4/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Erling Haaland (9) of Norway are seen during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[5/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Erling Haaland (9) of Norway are seen during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[6/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Erling Haaland (9) of Norway are seen during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[7/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Erling Haaland (9) of Norway are seen during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[8/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[9/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[10/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[11/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[12/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[13/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[14/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[15/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England celebrates after a goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[16/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England celebrates after a goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[17/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Harry Kane (9) of England in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[18/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Head Coach of Norway Stale Solbakken is seen during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[19/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Harry Kane (9) of England in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[20/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[21/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England celebrates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[22/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England celebrates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[23/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Erling Haaland of Norway in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[24/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Erling Haaland (R) of Norway in action against O'Reilly of England during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[25/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Erling Haaland of Norway in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[26/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Erling Haaland of Norway in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[27/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Erling Haaland (R) of Norway in action against O'Reilly of England during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[28/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[29/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Players of Norway celebrate Andreas Schjelderup's (21) goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[30/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Players of Norway celebrate Andreas Schjelderup's (21) goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[31/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Players of England celebrate Jude Bellingham's (10) goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[32/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Players of England celebrate Jude Bellingham's (10) goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[33/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England celebrates goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[34/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England celebrates goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[35/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England celebrates goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[36/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England celebrates goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[37/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England celebrates goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[38/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England celebrates goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[39/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England celebrates goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[40/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England celebrates goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[41/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Players of England celebrate Jude Bellingham's (10) goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[42/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Players of England celebrate Jude Bellingham's (10) goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[43/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Players of England celebrate Jude Bellingham's (10) goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.
[44/44] MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Players of England celebrate Jude Bellingham's (10) goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026.