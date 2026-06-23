Algeria beat Jordan 2-1 at World Cup

[1/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Ali Olwan of Jordan in action against Fares Chaibi of Algeria during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[2/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Nadhir Benbouali (C) of Algeria celebrates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[3/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Riyad Mahrez (7) of Algeria is seen during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[4/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Mahmoud al-Mardi (13) of Jordan in action against Fares Chaibi (10) of Algeria during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[5/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Luca Zidane (23) of Jordan Algeria in action during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[6/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Nadhir Benbouali (C) of Algeria celebrates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[7/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Mahmoud al-Mardi (13) of Jordan in action during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[8/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Riyad Mahrez (7) of Algeria is substituted during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[9/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Musa al-Taamari of Jordan in action against Ramy Bensebaini of Algeria during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[10/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Nadhir Benbouali (C) of Algeria celebrates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[11/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Players of Jordan are seen at the hydration break during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[12/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Amine Gouiri of Algeria celebrates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[13/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Players talk to the referee Slavko Vincic after Algeria's goal during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[14/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Amine Gouiri of Algeria celebrates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[15/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Players of Algeria celebrate with the fans after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[16/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Fans celebrate after Amine Gouiri of Algeria scored a goal during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[17/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Yazan al-Arab (5) of Jordan in action against Zineddine Belaid (5) of Algeria during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[18/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Ali Olwan (9) of Jordan is seen during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[19/20] SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: Salim Obaid (17) of Jordan in action against Nabil Bentaleb (21) of Algeria during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.
[20/20]
SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 22: A view of the scoreboard during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group J match between Jordan and Algeria at Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 22, 2026.