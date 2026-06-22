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Great progress' made in talks with Iran, Vance says as talks kick off in Switzerland
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Qatar, Pakistan announce 'encouraging progress' in US-Iran talks at Switzerland summit