Lideri razgovarali o regionalnim i međunarodnim pitanjima na marginama samita NATO-a

UPDATE 2 - Turski predsjednik Erdogan dočekao Trumpa u Ankari Lideri razgovarali o regionalnim i međunarodnim pitanjima na marginama samita NATO-a

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao svog američkog kolegu Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.

Erdogan je Trumpa dočekao službenom ceremonijom u predsjedničkom kompleksu, gdje su razgovarali o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

U čast gostujućeg američkog predsjednika ispaljen je i počasni plotun od 21 topovskog hica.

Dok je Trump stigao u kompleks, akrobatski tim turskih zračnih snaga, “Turske zvijezde“, izveo je ceremonijalni prelet kako bi dočekao američkog predsjednika.

Prije održavanja bilateralnih razgovora i razgovora između delegacija, Erdogan i Trump su se obratili medijima.

Erdogan je rekao da vjeruje kako bi samit mogao donijeti povoljnu odluku u vezi s dugogodišnjim zahtjevom Turske za nabavku borbenih aviona F-35 od SAD-a.

“Pitanje F-35 nije novo za nas. O tome smo ranije razgovarali sa SAD-om i dobili smo obećanje u vezi s pet aviona. Ako Bog da, vjerujem da će iz ovog samita lidera proizaći povoljna odluka o pitanju F-35“, dodao je.

Osvrnuvši se na moguću američku podršku turskom domaćem programu borbenih aviona KAAN, uključujući moguću isporuku motora, Erdogan je rekao da će o tom pitanju razgovarati s Trumpom tokom samita.

“Vjerujem da će on ovdje ponoviti dobre vijesti koje nam je već ranije saopćio“, rekao je Erdogan.

Godine 2019., tokom Trumpovog prvog mandata, SAD su suspendovale Tursku iz programa F-35 nakon protivljenja njenoj kupovini ruskog raketnog odbrambenog sistema S-400, tvrdeći da bi ruski sistem mogao ugroziti borbene avione.

Trump je, sa svoje strane, obećao da će ukinuti Zakon o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija (CAATSA), koji je prije nekoliko godina uveden protiv Turske.

“Uklonit ćemo sankcije. Ne želimo uvoditi sankcije prijateljima“, rekao je Trump.

Ranije je turski predsjednik lično dočekao Trumpa po njegovom dolasku na aerodrom Esenboga.

Dvojica lidera kratko su razgovarala nakon što je američki predsjednik izašao iz aviona. Trump je pozdravio ceremonijalnu jedinicu Gardijskog puka riječima “Merhaba asker“ (Zdravo, vojniče) na turskom jeziku.

Erdogan i Trump su potom otišli do Državne gostinske kuće na aerodromu, gdje su pozirali za službenu prigodnu fotografiju.

Kasnije u utorak navečer, Erdogan i prva dama Emine Erdogan bit će domaćini prijema i službene državne večere u predsjedničkom kompleksu za šefove država i vlada te njihove supružnike koji prisustvuju 36. samitu šefova država i vlada NATO-a.

Ranije je predsjedavajući Zajedničkog štaba američkih oružanih snaga general Dan Caine posjetio Anitkabir, mauzolej osnivača Republike Turske Mustafe Kemala Ataturka. Caine je, u pratnji američke delegacije, odao počast minutom šutnje prije nego što je položio vijenac na Ataturkov mauzolej.

Šefovi država i vlada NATO-a, kao i lideri ključnih partnerskih zemalja, sastaju se u Ankari na samitu saveza 2026. godine, koji će biti usmjeren na provedbu obaveza u vezi s izdvajanjima za odbranu dogovorenih na prošlogodišnjem sastanku u Hagu, nastavak vojne podrške Ukrajini i proširenje proizvodnje u oblasti odbrambene industrije.