Šef Uprave za odbrambenu industriju kaže da će samit i forum imati posebno mjesto u historiji NATO-a

Turska: NATO samit u Ankari otvara „novo poglavlje“ za odbrambenu industriju Alijanse Šef Uprave za odbrambenu industriju kaže da će samit i forum imati posebno mjesto u historiji NATO-a

Predsjednik turske Uprave za odbrambenu industriju (SSB) Haluk Gorgun izjavio je u utorak da će NATO samit u Ankari i prateći Forum odbrambene industrije označiti početak „novog poglavlja“ za Alijansu, dok članice nastoje ojačati svoju odbrambenu industrijsku bazu.

„Svijet prolazi kroz veliku transformaciju. Nezamislivo je da NATO ostane ravnodušan prema tome“, rekao je Görgün na prijemu koji je organizirala Uprava za odbrambenu industriju tokom 36. samita šefova država i vlada NATO-a.

Dodao je da je Alijansa dosegla historijsku prekretnicu.

„Uvjeravam vas da će, kada se u budućnosti bude pisala historija NATO-a, posebno poglavlje biti posvećeno samitu u Ankari, a Forum odbrambene industrije označit će početak novog poglavlja za NATO“, kazao je.

Gorgun je naveo da forum predstavlja kulminaciju napora pokrenutih na prethodnim NATO samitima u Vilniusu, Washingtonu i Hagu s ciljem jačanja saradnje između saveznika i odbrambene industrije.

Istakao je i prezentacije turskih odbrambenih kompanija tokom foruma, uključujući zračni program s letjelicama s posadom i bez posade koje su razvili Turkish Aerospace i Baykar.

Gorgun je kompaniju Baykar opisao kao „globalnog lidera u oblasti bespilotnih letjelica koji mijenja pravila igre“, naglašavajući da je imala „ključnu ulogu u Ukrajini za transatlantsku sigurnost“, te da je njihova bespilotna borbena letjelica Kızılelma izazvala veliko interesovanje tokom foruma.

Na prijemu je predstavljena i široka paleta turskih odbrambenih proizvoda, uključujući glavni borbeni tenk Altay kompanije BMC, sisteme protivzračne odbrane iz porodice „Čelična kupola“ koje su razvili Aselsan i Roketsan, sisteme teške municije kompanije ARCA Defence i Korporacije za mašinsku i hemijsku industriju, dronove kompanije STM, oklopna vozila Otokara te platforme kompanija Nurol Makina i FNSS.

Gorgun je naglasio da će buduća snaga NATO-a zavisiti od zajedničkih sposobnosti, a ne samo od nacionalnih kapaciteta.

„Važnije od pojedinačnih sposobnosti država su sposobnosti koje će Alijansa razviti kroz duh partnerstva“, rekao je.

Kao ključne prioritete za jačanje saradnje među saveznicima naveo je objedinjavanje potražnje, rano uključivanje industrije, brzo usvajanje novih tehnologija, inovacije i otpornost lanaca snabdijevanja u odbrambenom sektoru.