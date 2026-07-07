Francuski predsjednik Macron doputovao u Ankaru na NATO samit

[1/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[2/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[3/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[4/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[5/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[6/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[7/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[8/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[9/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[10/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[11/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[12/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[13/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[14/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[15/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[16/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[17/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[18/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[19/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[20/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[21/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[22/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[23/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[24/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a
[25/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a