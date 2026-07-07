Francuski predsjednik Macron doputovao u Ankaru na NATO samit

[1/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[2/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[3/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[4/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[5/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[6/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[7/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[8/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[9/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[10/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[11/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[12/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[13/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[14/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[15/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[16/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[17/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[18/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[19/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[20/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[21/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[22/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[23/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[24/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a

[25/25] Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u utorak u glavni grad Turske, Ankaru, kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a