MOK privremeno ukinuo suspenziju Ruskog olimpijskog komiteta

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) u utorak je privremeno ukinuo suspenziju Ruskog olimpijskog komiteta (ROK) i saopćio da njegove preporuke koje su ograničavale učešće ruskih sportista na međunarodnim takmičenjima više nisu na snazi.

Izvršni odbor MOK-a naveo je u saopćenju da je odluka donesena nakon što je utvrđeno da „ROK više ne uključuje kao svoje članove regionalne sportske organizacije na teritorijama koje spadaju pod nadležnost Nacionalnog olimpijskog komiteta (NOK) Ukrajine“.

„Pored toga, ROK je potvrdio da ne provodi niti će provoditi bilo kakve aktivnosti na tim teritorijama“, navodi se u obrazloženju odluke.

S obzirom na to da su kvalifikacije za Ljetne olimpijske igre 2028. godine u Los Angelesu (LA28) i Zimske olimpijske igre mladih 2028. već u toku, MOK je saopćio da njegove preporuke iz februara 2022. i marta 2023. godine upućene međunarodnim savezima i organizatorima sportskih događaja u vezi s ruskim sportistima i timovima, uključujući zaštitne mjere, „više nisu primjenjive“.

Komitet je ipak naglasio da ROK mora osigurati da sportisti izabrani za Olimpijske igre „poštuju, podržavaju i promovišu mirno društvo kroz sport“ u skladu s Olimpijskom poveljom.

MOK je dodao da svi ruski sportisti koji se vraćaju međunarodnim takmičenjima moraju poštovati pojačane antidoping zahtjeve, dok zabrinutosti u vezi s upravljanjem Ruskom antidoping agencijom i dalje nisu riješene.

Između ostalog, sportisti koji se vraćaju moraju biti uključeni u antidoping program pod nadzorom Međunarodne agencije za testiranje te proći višestruka testiranja prije nastavka međunarodnih nastupa. Međunarodni savezi će odrediti potreban period testiranja prije nego što sportisti steknu pravo nastupa.

MOK je naveo da odluke o organizaciji takmičenja u Rusiji, pozivanju ruskih državnih zvaničnika ili dopuštanju isticanja ruske zastave, himne ili drugih nacionalnih simbola ostaju u nadležnosti pojedinačnih međunarodnih saveza i organizatora događaja.

Dodaje se da MOK neće organizirati svoja takmičenja u Rusiji niti pozivati ruske državne ili vladine zvaničnike na svoje događaje, dok će odluka o isticanju ruske zastave, himne, boja ili bilo kakvog identiteta na Olimpijskim igrama biti donesena „u odgovarajuće vrijeme“.

Komitet je naglasio da njegov stav o ruskoj invaziji na Ukrajinu „ostaje nepromijenjen“, ističući da nastavlja pružati podršku ukrajinskoj olimpijskoj zajednici kroz finansijske i logističke programe.