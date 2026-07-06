Turski predsjednik primio bugarskog premijera na marginama NATO samita u Ankari Sastanak iza zatvorenih vrata u Predsjedničkom kompleksu označava početak bilateralnih angažmana predsjednika Erdogana tokom okupljanja saveza

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sastao se u ponedjeljak u Predsjedničkom kompleksu u Ankari s bugarskim premijerom Rumenom Radevom u okviru 36. samita šefova država i vlada NATO-a, koji je domaćin Turska, javlja Anadolu.

Sastanak, koji je održan iza zatvorenih vrata, označio je početak Erdoganovih bilateralnih angažmana tokom samita.

Sastanku su prisustvovali i ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar, ministar prometa i infrastrukture Abdulkadir Uraloglu, zamjenik predsjednika i glasnogovornik stranke (AK Party) Omer Celik i direktor komunikacija Burhanettin Duran.

Turska direkcija za komunikacije je na turskoj platformi društvenih medija NSosyal objavila je da su Erdogan i Radev razgovarali o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima.

Tokom sastanka, Erdogan je rekao da odnosi između Turske i Bugarske napreduju na višedimenzionalan način i da dvije zemlje rade na razvoju saradnje u mnogim oblastima, posebno u trgovini, transportu, odbrambenoj industriji i energetici.

Erdogan je rekao da turska zajednica u Bugarskoj jača veze između dvije zemlje, dodajući da Ankara pozdravlja osjetljivost Sofije po tom pitanju.

Pozvao je Radeva na Samit lidera COP31 u Turskoj, saopćila je direkcija.