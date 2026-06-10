Turski predsjednik kaže da je planirano prisustvo Trumpa vrijedno za koheziju Saveza, upozorava na prijetnje regionalnoj stabilnosti i interesima istočnog Mediterana

Erdogan: Turska intenzivira pripreme za NATO samit u Ankari Turski predsjednik kaže da je planirano prisustvo Trumpa vrijedno za koheziju Saveza, upozorava na prijetnje regionalnoj stabilnosti i interesima istočnog Mediterana

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u srijedu da je Turska intenzivirala pripreme za predstojeći NATO samit u Ankari te upozorio na poteze koji bi mogli ugroziti regionalnu stabilnost.

“Intenzivirali smo pripreme kako bi samit u Ankari postao referentna tačka u historiji NATO-a“, rekao je Erdogan tokom obraćanja parlamentarnoj grupi svoje Stranke pravde i razvoja (AK Parti) u glavnom gradu Turske.

Erdogan je rekao da je najava da će američki predsjednik Donald Trump lično prisustvovati NATO samitu, koji je najavljen za 7. i 8. juli, vrijedan korak u smislu kohezije Saveza.

“Sigurnost Turske ne počinje u Hatayu, nego u Halepu, Damasku i Bejrutu. Nećemo tolerisati nikakve gotove činjenice u zemljama naše braće, niti ćemo okretati glavu pred agresijom“, rekao je, naglašavajući da sigurnost zemlje seže izvan njenih granica.

Erdogan se također osvrnuo na ono što je nazvao “zabludom Obećane zemlje“, rekavši da je Turska u potpunosti svjesna krajnjeg cilja.

“Božijom voljom, to nikada nećemo dozvoliti“, rekao je.

Upozoravajući na usklađivanje nekih zemalja s Izraelom, Erdogan je upozorio da niko ne bi trebao tražiti avanturu. niti slijediti trag “cionističke mreže pokolja“.

Turski predsjednik upozorio je na šire posljedice ako se izraelske akcije ne obuzdaju.

“Ako se izraelsko razbojništvo ne zaustavi, cijeli svijet, zajedno s regionom, snosit će posljedice“, rekao je.

“Izrael mora biti zaustavljen. To je dužnost čovječanstva, historiji se ne smije dozvoliti da se ponovi, dodao je.

Također je upozorio na bilo kakvo ugrožavanje turskih interesa u istočnom Mediteranu.

“Ako se cilja na prava Turske i prava turskih Kiprana u istočnom Mediteranu, želim da se zna da će naš odgovor biti vrlo jasan i vrlo oštar“, rekao je Erdogan.